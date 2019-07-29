За вихідні: Допустимий радіаційний фон на «ArcelorMittal», новий конкурс на «Дельфіні» та Viber в Україні

Гройсман ініціює новий конкурс на «Дельфіні»

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пропонує оголосити новий конкурс на видобуток газу на шельфі Чорного моря, оскільки попередній конкурс не виправдав очікувань.

Про це глава уряду повідмив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Він пояснив, що Україна під час оголошення цього конкурсу розраховувала на участь у ньому світових лідерів рівня Shell чи Exxon. «Хід конкурсу та його результати, які визначила міжвідомча комісія при Міненерго, показали, що конкурс був недостатньо представницьким, недостатньо конкурентним і в цілому не виправдав очікувань у частині приходу на наш ринок гравців вищої світової ліги газовидобувників. Запропоную уряду розглянути можливість оголошення нового конкурсу для залучення компанії з видобутку газу на українському шельфі Чорного моря», — наголосив Гройсман.

«Для України це питання не тільки енергетичної незалежності, але й геополітики, враховуючи безпосередню близькість газоносних ділянок до окупованого Криму», — додав прем'єр.

Нагадаємо, конкурс на розробку нафтогазової ділянки «Дельфін» на шельфі Чорного моря виграла компанія Trident Black Sea екс-депутата Держдуми Росії Іллі Пономарьова.

Радіація на «ArcelorMittal» не перевищувала норму, — протокол СБУ

Рівень радіації, який нібито виявила Служба безпеки України під час обшуку на підприємстві «ArcelorMittal Кривий Ріг», є допустимим.

Про це свідчить копія протоколу обшуку СБУ, інформує БІЗНЕС з посиланням на LIGA.net.

«Знявши круглі металеві кришки з кришки кристалізатора (частина машини безперервного лиття заготовок, — ред.), радіаційний фон на відстані 10 сантиметрів становить 4,4 мкЗв / год ... З пояснень заступника начальника Центральної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (Лариси Каліушко, — ред.), радіаційний фон... є допустимим, відповідно до п.11.16 ОСПУ-2005», — йдеться в документі.

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Згідно з протоколом, машина безперервного лиття заготовок №3 (МБЛЗ №3) складається з шести кристалізаторів, в яких встановлені спеціальні екранні контейнери з радіаційним елементом Кобальт 60. Ці контейнери, як стверджу.ть в СБУ, перебували в робочому стані, про що нібито «свідчив індикатор на табло».

СБУ вилучила відповідне обладнання вартістю $150 млн у зв'язку з тим, що комбінат залив бетоном кристалізатори МНЛЗ №3.

За словами представників підприємства, це було зроблено, щоб зменшити радіаційний фон і поліпшити рівень захисту.

У Білій Церкві влаштували «облави» на членів ОЗУ, які «пресували» бізнес

У Білій Церкві 27 липня правоохоронці провели одночасно 50 обшуків з метою затримання членів злочинної організації.

Про це повідомив керівник управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

«Поліція Київської області проводить затримання членів злочинної організації. У місті одночасно проводять 50 обшуків. Працюють спецпризначенці, кримінальна поліція та слідчі», — поінформував Нєбитов.

За даними поліції Київської області, на території міста діяли три злочинні угруповання, які займалися тиском на бізнес шляхом вимагання та побиття людей.

«На місцях проведення обшуків працюють слідчі Київської області, працівники кримінальної поліції та у випадку силового спротиву — спецпризначенці», — повідомила поліція на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що обшуки і затримання відбулися в рамках кримінальних проваджень, відкритих за ст. 189 (вимагання) та ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Viber планує відкрити офіс в Україні

Компанія Viber планує розвивати свій бізнес в Україні та відкрити повноційнний офіс.

Про це повідомив CEO Viber Джамел Агауа в інтерв`ю «НВ Бізнес», інформує БІЗНЕС.

За його словами, в український офіс буде найнято 10−12 осіб. «У нас поки немає повноцінного офісу в Україні. Хоча вже працює перший співробітник — Євген Боднар. Він відповідає за розвиток бізнесу в Україні та створення партнерської екосистеми. Ми шукаємо ще кілька людей, щоб створити команду. У нас є такі команди в інших країнах. Наприклад, в Росії, Сінгапурі, США, Франції, Великої Британії, на Філіппінах. У всіх країнах, де ми плануємо інвестиції — ми інвестуємо в команду людей для підтримки регіону», — розповів Агауа.

Він повідомив, що Viber шукає менеджерів з розвитку бізнесу, які будуть вести переговори з партнерами, фахівців з маркетингу, щоб допомогти локалізувати повідомлення компанії на місцевих ринках, продакт-менеджерів, які будуть адаптувати функції Viber на локальному рівні.

«У нас також є менеджери з продажу, якщо ми пропонуємо бізнесу рекламні можливості. Так що всі ці ресурси будуть найматися в Україні. І у нас також буде кілька людей Rakuten Group, для того щоб Rakuten надав свої технології в Україні», — зазначив СЕО компанії.

Він також не виключив, що Viber відкриє R&D офіс в Україні. «Можливо, але не цього року. У нас є великий R&D центр в Мінську, в Білорусі, в якому працюють понад 120 інженерів. І у Rakuten Group є 120 інженерів в Одесі, які працюють на Rakuten Intelligence. Але якщо ми вирішимо найняти інженерів для Viber, то, найімовірніше, вони будуть працювати в одному офісі в Одесі», — сказав Агауа.

Довідка: Viber — додаток для дзвінків та обміну повідомленнями. Viber є частиною компанії Rakuten Inc., світового лідера у сфері електронної комерції та фінансових послуг.

Dragon Capital придбала найдорожчий лот в історії Львова

Інвестиційна компанія Dragon Capital через систему ProZorro придбала приміщення арт-ресторану у Львові. Це найдорожчий лот в історії міста.

Про це повідомила Львівська міська рада у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Йдеться про приміщення на площі Ринок, в якому раніше був розташований арт-ресторан «Під Левом». «Залучили до міського бюджету 116 млн грн від продажу найдорожчого лоту в історії Львова — приміщення на пл. Ринок, площею 945 кв. м», — повідомили у міськраді.

Зазначається, що за 11 місяців використання системи ProZorro місту вдалося залучити понад 400 млн грн до бюджету.