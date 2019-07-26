Енерговиробники скаржаться на невиплати за «зеленим» тарифом. «Гарантований покупець» пояснив ситуацію

Постачальники «зеленої» енергетики стверджують, що державне підприємство «Гарантований покупець» вкотре не виконало свої зобов’язання і не компенсувало вартість згенерованої ними електроенергії.

Про це стало відомо з повідомлень директорів компаній, що працюють у сфері ВДЕ, інформує БІЗНЕС.

За їхніми словами, після впровадження нового ринку електроенергії почались проблеми щодо виконання державою своїх зобов’язань. Зокрема, вони стверджують, що ні старий покупець ДП «Енергоринок», ні новий «Гарантований покупець» не виконують своїх зобов’язань перед постачальниками енергії з альтернативних джерел.

«Це суттєво підриває інвестиційну привабливість України та вже поставило під загрозу реалізації низки масштабних інвестиційних проектів від міжнародних інвесторів», –заявляють постачальники «зеленої» енергетики.

У коментарі БІЗНЕСу директор ДП «Гарантований покупець» Костянтин Петриковець визнав проблему невиплат за «зеленим» тарифом, але запевняє, що це залежить не від держпідприємства.

«Це не ми створюємо таку ситуацію. Є рішення Окружного суду, яке зупинило дію тарифів НЕК «Укренерго», в яких передбачено джерело для компенсації «зелених». У зв`язку з цим рішенням ми не отримали коштів від НЕК «Укренерго» і, відповідно, не змогли доплатити до тих розмірів, які ми повинні були сплатити «зеленим», – пояснює Петриковець.

За його даними, на сьогоднішній день борг перед постачальниками «зеленої» енергетики складає близько 1 млрд грн.

Директор держпідприємства також повідомив, що для вирішення проблеми розрахунків з виробниками «зеленої» енергії було подано апеляційну скаргу на рішення Окружного суду, а також клопотання про прискорення розгляду цієї справи. Тому, як зазначає Петриковець, все залежатиме від подальних рішень суду.

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