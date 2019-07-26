Через проблеми з «Укрспиртом» Україна майже вполовину скоротила «солодке» виробництво

За січень-червень поточного року Україна скоротила виробництво кондитерських виробів майже на 23%.

Про це свідчать дані Держслужби статистики України, інформує БІЗНЕС з посиланням на сайт Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор».

Так, за перше півріччя виробництво кондитерських виробів склало 21,6 тис. т, що на 22,6% менше, порівняно з аналогічним періодом 2018 року. При цьому у червні було вироблено 2,2 тис. т кондитерських виробів із цукру, що на 47,3% менше, ніж попереднього місяця, і на 25,8% менше, ніж у червні 2018 року.

Нагадаємо, що у червні «Укрспирт» заявив про проблеми з відвантаженням спирту етилового через через неузгодженість окремих положень Податкового кодексу.

У зв`язку з цим Асоціація виробників кондитерської, харчоконцентратної, крохмалепатокової продукції та кави «Укркондпром» звернулася до уряду та до «Укрспирту» з вимогою негайно розблокувати відвантаження спирту підприємствам харчової галузі, оскільки через паралізує роботу десятка підприємств.

В Асоціації заявили, що через цю проблему було зупинено виробництво 30 тис. т кондитерської продукції.