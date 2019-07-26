Гройсман виступив проти силових методів щодо бізнесу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступив проти використання силових методів у діалозі між правоохоронцями та бізнесом.

Про це він сказав у інтерв'ю Радіо НВ, коментуючи обшуки СБУ на «ArcelorMittal Кривий Ріг», інформує БІЗНЕС.

«Я точно знаю, що в Кривому Розі є величезні екологічні проблеми, які як раз пов’язані з цим підприємством. Їх треба вирішувати, однозначно…» — сказав Гройсман.

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Водночас він виступає «проти силових якихось історій». На думку прем`єра, діалог з бізнесом повинен бути абсолютно цивілізованим. «Я не можу сказати, чому так діяла СБУ і в чому там суть. Думаю, СБУ сама краще має пояснити», — додав глава уряду.

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