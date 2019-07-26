Гройсман виступив проти силових методів щодо бізнесу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступив проти використання силових методів у діалозі між правоохоронцями та бізнесом.
Про це він сказав у інтерв'ю Радіо НВ, коментуючи обшуки СБУ на «ArcelorMittal Кривий Ріг», інформує БІЗНЕС.
«Я точно знаю, що в Кривому Розі є величезні екологічні проблеми, які як раз пов’язані з цим підприємством. Їх треба вирішувати, однозначно…» — сказав Гройсман.
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Водночас він виступає «проти силових якихось історій». На думку прем`єра, діалог з бізнесом повинен бути абсолютно цивілізованим. «Я не можу сказати, чому так діяла СБУ і в чому там суть. Думаю, СБУ сама краще має пояснити», — додав глава уряду.
Нагадаємо:
- Під час робочого візиту до Кривого Рогу президент Володимир Зеленський розкритикував гірничо-металургійний комбінат «ArcelorMittal Кривий Ріг» за невиконання зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні.
- 17 липня СБУ повідомила, що порушила кримінальну справу проти підприємства в Кривому Розі за забруднення навколишнього середовища за статтею 441 Кримінального кодексу України – «екоцид». Проте на підприємстві заявили, що не отримували від СБУ інформації про порушення справи.
- 20 липня СБУ влаштувала обшуки на «ArcelorMittal Кривий Ріг» та заморозила проєкт на $150 млн.
- СБУ на брифінгу 22 липня звинуватила менеджмент ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у недбалому використанні інвестицій індійського бізнесмена, власника металургійної компанії «АрселорМіттал» Лакшмі Міттала. Однак в «ArcelorMittal Кривий Ріг» назвали некоректною заяву керівництва СБУ про високий рівень радіації на підприємстві. Також підприємство попередили про чергову перевірку.
- Заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка вважає обшуки в «ArcelorMittal Кривий Ріг» законними та виправданими.
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Посол Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що обшуки СБУ в приватних компаніях шкодить інвестиційній привабливості країни.