Видобуток газу на «Дельфіні» довірили компанії екс-депутата Держдуми

Міжвідомча комісія з укладення угод про розподіл продукції визнала американську компанію Trident Black Sea колишнього депутата Державної думи Росії Іллі Пономарьова переможцем конкурсу на залучення приватного партнера для розробки і видобування нафти та газу на найбільшій за площею ділянці «Дельфін» на Чорноморському шельфі.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Асоціації газовидобувних компаній України (АГКУ).

За її даними, компанія Caspian Drilling International відкликала свою заявку на участь у конкурсі, тому міжвідомча комісія визнала Trident Black Sea переможцем конкурсу.

Коментуючи це рішення, в Асоціації наголосили, що:

- Блок «Дельфін» є найбільш перспективною та інвестиційно привабливою ділянкою для видобування вуглеводнів в Україні із огляду на розміри площі та запаси;

- Конкурс був організований поспіхом, зі штучно скороченим терміном для підготовки пропозицій (2 місяці);

- Конкурс проходив у період максимальної політичної турбулентності;

- Конкурс не відповідає міжнародним стандартам та очікуванням потужних міжнародних гравців, щодо організації подібних заходів;

- Конкурс проводився без будь-якої публічної промоції та практично в умовах інформаційного вакууму.

«Прийняте рішення по ділянці «Дельфін» є великою політичною відповідальністю, адже матиме значний стратегічний вплив на видобуток вуглеводнів в Україні. За цих умов будь-який уряд має бути впевнений, що обраний претендент є максимально вигідною і безальтернативною пропозицією.

В АГКУ переконані, що якби конкурс проводився у більш якісному форматі, то кількість претендентів була б значно вищою, а пропозиції набагато вигіднішими для держави. «Саме з цією метою ми послідовно відстоювали позицію щодо перенесення строків проведення конкурсу до формування нового уряду», — заявили в Асоціації.

CEO та один з акціонерів Trident Acquisitions Corp., Ілля Пономарьов заявив у Facebook, що «це була важка боротьба», а заявка компанії «була істотно вигіднішою для України».

У коментарі «Радіо Свобода» він також наголосив, що лише у Trident Acquisitions Corp. з усіх учасників конкурсу є можливість отримати державний захист США. «Тому що ми і за формою, і за акціонерами американська компанія. Але ми не очікуємо серйозних проблем, тому що весь блок знаходиться не на спірних ділянках шельфу. Набагато більше проблем я бачу в необхідності домовитися з «Нафтогазом» за трьома ділянками «Чорноморнафтогазу», але ми це будемо обов'язково робити, і впевнений, що домовимося», – сказав Пономарьов, відповідаючи на питання щодо безпеки видобутку газу у безпосередній близькості до газовидобувних об'єктів, які контролюють росіяни.

Нагадаємо, конкурс на розробку цієї ділянки Кабмін оголосив у квітні 2019 року. Термін дії угоди на розподіл продукції — 50 років. Заявки на участь у конкурсі подавали чотири компанії. Серед них вищезгадана Trident Black Sea, а також американська Frontera Resources, яка сама й ініціювала цей конкурс, азербайджанська компанія Caspian Drilling Company LTD та «Укрнафтобуріння», бенефіціаром якої є український олігарх Ігор Коломойський.

«Дельфін» – це майже 9,5 тисяч квадратних кілометрів моря. У конкурсній документації, оприлюдненій Міністерством енергетики, зазначалося, що ресурсна база оцінюється у 286 млн тонн умовного палива.