На Київщині викрили рейдерів, які "віджали" у заводу 77 млн грн

Прокуратура Київської області викрила організовану групу, яка заволоділа активами одного з підприємств вартістю 77 млн грн.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

До складу злочинної групи входило четверо осіб, які шляхом зміни власників іменних цінних паперів заволоділи майном заводу технічного вуглецю для подальшої передачі третім особам.

"Заволодівши акціями заводу у кількості 336 388 штук, які підлягали відповідно до рішення суду списанню з рахунків власників, учасники організованої групи завдали законним акціонерам матеріальних збитків на суму понад 43 млн грн", — повідомили в прокуратурі.

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Зазначається, що у подальшому за допомогою фіктивних зборів та шляхом незаконного призначення нових керівників зловмисники фактично заволоділи на користь третіх осіб активами даного заводу вартістю 77 млн грн.

Усім чотирьом учасникам угруповання оголошені підозри у вчиненні кримінальних правопорушень. Їм загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

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