Посол ЄС в Україні здивований діями СБУ щодо «ArcelorMittal»

Посол Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі вважає, що обшуки Служби безпеки в приватних компаніях шкодить інвестиційній привабливості країни.
Про це він сказав у інтерв’ю «Європейській правді», інформує БІЗНЕС.
«Те, що відбувається – рейди СБУ по комерційних компаніях – вже шкодить інвестиційній привабливості України…Взагалі дещо дивно бачити Службу безпеки України в таких справах, і ми всі були цим здивовані», – сказав Мінгареллі.
Водночас він наголосив на потребі боротися з корупцією, в тому числі у сталеливарній галузі, але не такими методами.
«Невже ситуація в ArcelorMittal – найгірша в Україні? Я не фахівець і не маю відповіді, але коли був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним. І я точно знаю, що це було забруднення не від ArcelorMittal, а мабуть, від заводу «Метінвесту», – сказав посол.
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Мінгареллі також повідомив, що в Офісі президента України вже працюють над «новою концепцією» реформи СБУ. «Чи буде за нею у складі служби департамент «К»? Я цього не знаю, деталей нам не надали. Але очевидно, що нашими попередніми рекомендаціями вони не повністю задоволені», – зазначив він.
Нагадаємо:
- Під час робочого візиту до Кривого Рогу президент Володимир Зеленський розкритикував гірничо-металургійний комбінат «ArcelorMittal Кривий Ріг» за невиконання зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні.
- 17 липня СБУ повідомила, що порушила кримінальну справу проти підприємства в Кривому Розі за забруднення навколишнього середовища за статтею 441 Кримінального кодексу України – «екоцид». Проте на підприємстві заявили, що не отримували від СБУ інформації про порушення справи.
- 20 липня СБУ влаштувала обшуки на «ArcelorMittal Кривий Ріг» та заморозила проєкт на $150 млн.
- СБУ на брифінгу 22 липня звинуватила менеджмент ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у недбалому використанні інвестицій індійського бізнесмена, власника металургійної компанії «АрселорМіттал» Лакшмі Міттала. Однак в «ArcelorMittal Кривий Ріг» назвали некоректною заяву керівництва СБУ про високий рівень радіації на підприємстві. Також підприємство попередили про чергову перевірку.
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Заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка вважає обшуки в «ArcelorMittal Кривий Ріг» законними та виправданими.