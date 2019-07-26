Посол ЄС в Україні здивований діями СБУ щодо «ArcelorMittal»

Про це він сказав у інтерв’ю «Європейській правді», інформує БІЗНЕС.

«Те, що відбувається – рейди СБУ по комерційних компаніях – вже шкодить інвестиційній привабливості України…Взагалі дещо дивно бачити Службу безпеки України в таких справах, і ми всі були цим здивовані», – сказав Мінгареллі.

Водночас він наголосив на потребі боротися з корупцією, в тому числі у сталеливарній галузі, але не такими методами.

«Невже ситуація в ArcelorMittal – найгірша в Україні? Я не фахівець і не маю відповіді, але коли був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним. І я точно знаю, що це було забруднення не від ArcelorMittal, а мабуть, від заводу «Метінвесту», – сказав посол.

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Мінгареллі також повідомив, що в Офісі президента України вже працюють над «новою концепцією» реформи СБУ. «Чи буде за нею у складі служби департамент «К»? Я цього не знаю, деталей нам не надали. Але очевидно, що нашими попередніми рекомендаціями вони не повністю задоволені», – зазначив він.

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