У будівництво найбільшої ВЕС в Україні залучили $150 млн інвестицій

Про це йдеться у пресрелізі компаній, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що спонсором проєкту виступила компанія LongWing Energy S.C.A. (LongWing), а співінвестором – VLC Renewables.

"Ця угода знаменує четвертий проект будівництва вітрової електростанції в Україні, для якого компанія GE забезпечить фінансування та здійснить поставку вітрових турбін", –заявили в компанії GE, яка реалізує проєкт.

Кошти будуть спрямовані на реалізацію першої черги проєкту, яка передбачає встановлення 27 вітроустановок компанії GE Renewable Energy потужністю 3,6 МВт кожна, з діаметром ротора 137 м та висотою осі 110 м. Компанія GE також забезпечить подальше повне технічне обслуговування протягом 15 років.

Очікується, що перша черга проєкту потужністю 98 МВт вироблятиме 330 тис. МВт/год чистої енергії на рік і забезпечить електроенергією приблизно 170 тис. домогосподарств.

Запорізьку ВЕС планується ввести у промислову експлуатацію в 2020 році. Після завершення будівництва вона стане найбільшою ВЕС в Україні з сумарною потужністю 500 МВт, а також увійде в п’ятірку найбільших наземних вітроелектростанцій в Європі, постачаючи електроенергію більше ніж 780 тис. домогосподарств в Україні.

Зазначається, що електроенергію, вироблену цією ВЕС, купуватиме державне підприємство "Енергоринок" на підставі договору купівлі-продажу, який передбачає фіксований "зелений" тариф терміном на 10 років.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року стало відомо, що у Запорізькій області планують побудувати найбільшу наземну вітроелектростанцію в Європі сумарною потужністю 500 МВт. Її зведуть на території Приазовського і Мелітопольського районів Запорізької області. У проєкт планується залучити близько 700 млн євро інвестицій.

У Запорізькій області вже працює одна велика вітрова електростанція — Ботієвська ВЕС (ДТЕК). Станція була введена в експлуатацію в 2014 році і на сьогодні є найбільшою ВЕС в Україні: має 65 вітрових турбін сумарною потужністю 200 МВт.