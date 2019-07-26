Суд розблокував рахунки підприємства групи «Ковальська»

Соснівський райсуд Черкас розблокував кошти ТОВ «Бетон Комплекс» (промислово-будівельна група «Ковальська»), що знаходяться на рахунках «Альфа-банку», «Укрсиббанку» та інших.

Відповідне рішення суд ухвалив 22 липня, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу «Ковальської».

Наголошується, що зараз підприємство відновлює видаткові операції. «Ми довели у судовому порядку, що є тими, ким є насправді великою, потужною компанією, бізнесом, що працює, створює сотні робочих місць, будує і сплачує чималі податки до державного бюджету. Таким чином, питання щодо фіктивності одного із підприємств Групи «Ковальська» знято у судовому порядку», — заявили в Групі.

Також зазначається, що для уникнення подібного надалі «Ковальська» разом з іншими потерпілими компаніями оскаржуватиме незаконні дії співробітників СБУ та прокуратури.

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Крім того, група «Ковальська» висловила підтримку «Метал Холдінг», «ArcelorMittal Кривий Ріг» та іншим компаніям, які зазнали необґрунтованого силового тиску з боку слідчих органів.

Нагадаємо:

Довідка: Промислово-будівельна група "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Компанія є провідним виробником будівельних матеріалів, девелопером і забудовником України.

Група об’єднує 9 заводів-виробників будівельних матеріалів, які відомі в Україні під брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek, "Ковальська Граніт". 63 роки компанія має бездоганну репутацію на ринку, є сумлінним платником податків і забезпечує робочими місцями 4100 працівників. Тільки за 2018 рік "Ковальська" сплатила до державного бюджету України 411 млн грн.