Україна спільно з ЄС реалізує масштабний "пілот" для розвитку інновацій

Україна почала співпрацю з пілотним проєктом Євросоюзу – Європейською радою інновацій (EIC), створеною для підтримки інноваторів, підприємців, невеликих компаній та вчених, які прагнуть вийти на міжнародний рівень.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.

Цей проєкт об'єднує у собі частину інструментів програми "Горизонту 2020", а також передбачає нові підходи та фінансові інструменти.

Йдеться про наступні інструменти:

Загальний бюджет пілоту становить понад 2 млрд євро на 2019-2020 рр.

Pathfinder – гранти на передові дослідження нових технологій (загальний бюджет становить близько 660 млн євро на 2019-2020 роки).

Accelerator funding – фінансування інноваційних стартапів (понад 1,3 млрд євро).

Зосередження на приватних інвестиціях (VC, Invest EU).

За даними Міносвіти, також у межах проєкту надаватимуть необхідні консультації та буде створено мережу даних усіх проєктів і потенційних інвесторів.

Загальний бюджет пілоту становить понад 2 млрд євро на 2019-2020 рр.

Нагадаємо, Україна опинилася на 47-му місці в рейтингу найбільш інноваційних країн світу Global Innovation Index 2019, тоді як у 2018 році була на 43-му.