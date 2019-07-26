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Пт., лип.
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Україна спільно з ЄС реалізує масштабний "пілот" для розвитку інновацій

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Україна почала співпрацю з пілотним проєктом Євросоюзу – Європейською радою інновацій (EIC), створеною для підтримки інноваторів, підприємців, невеликих компаній та вчених, які прагнуть вийти на міжнародний рівень.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.

Цей проєкт об'єднує у собі частину інструментів програми "Горизонту 2020", а також передбачає нові підходи та фінансові інструменти.

Йдеться про наступні інструменти:

  • Загальний бюджет пілоту становить понад 2 млрд євро на 2019-2020 рр.
  • Pathfinder – гранти на передові дослідження нових технологій (загальний бюджет становить близько 660 млн євро на 2019-2020 роки).
  • Accelerator funding – фінансування інноваційних стартапів (понад 1,3 млрд євро).
  • Зосередження на приватних інвестиціях (VC, Invest EU).

За даними Міносвіти, також у межах проєкту надаватимуть необхідні консультації та буде створено мережу даних усіх проєктів і потенційних інвесторів.

Загальний бюджет пілоту становить понад 2 млрд євро на 2019-2020 рр.

Нагадаємо, Україна опинилася на 47-му місці в рейтингу найбільш інноваційних країн світу Global Innovation Index 2019, тоді як у 2018 році була на 43-му.

 

Євросоюз інновації пілотний проєкт