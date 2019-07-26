Україна спільно з ЄС реалізує масштабний "пілот" для розвитку інновацій

Україна почала співпрацю з пілотним проєктом Євросоюзу – Європейською радою інновацій (EIC), створеною для підтримки інноваторів, підприємців, невеликих компаній та вчених, які прагнуть вийти на міжнародний рівень.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.
Цей проєкт об'єднує у собі частину інструментів програми "Горизонту 2020", а також передбачає нові підходи та фінансові інструменти.
Йдеться про наступні інструменти:
- Загальний бюджет пілоту становить понад 2 млрд євро на 2019-2020 рр.
- Pathfinder – гранти на передові дослідження нових технологій (загальний бюджет становить близько 660 млн євро на 2019-2020 роки).
- Accelerator funding – фінансування інноваційних стартапів (понад 1,3 млрд євро).
- Зосередження на приватних інвестиціях (VC, Invest EU).
За даними Міносвіти, також у межах проєкту надаватимуть необхідні консультації та буде створено мережу даних усіх проєктів і потенційних інвесторів.
Загальний бюджет пілоту становить понад 2 млрд євро на 2019-2020 рр.
Нагадаємо, Україна опинилася на 47-му місці в рейтингу найбільш інноваційних країн світу Global Innovation Index 2019, тоді як у 2018 році була на 43-му.