«Одеський припортовий завод» офіційно оголосив про відновлення роботи

Компанія «Агро Газ Трейдинг» та ПАТ «Одеський припортовий завод» уклали угоду, в рамках якої до «ОПЗ» буде направлено на переробку 240 млн кубічних метрів природного газу, з якого «АГТ» отримає аміак та карбамід в якості готової продукції.

За правилами постачання природного газу, сума фінансового забезпечення послуг балансування оператором ГТС, яку надає «АГТ», становить 89 355 318,54 грн ($3 484 573,89).

ОПЗ проводив переговори з декількома приватними компаніями та ухвалив рішення укласти договір толінгу (переробки давальницької сировини) саме із «Агро Газ Трейдинг». Рішення заводу обумовлене запропонованою ціною на послуги толінгу та додатковими умовами, пов’язаними з боргами заводу.

Спроби запустити завод на умовах давальницької сировини робились і раніше. Проте, укладена угода вперше передбачає, що частину прибутку ОПЗ від послуг толінгу буде спрямовано на погашення боргу заводу перед НАК «Нафтогаз України». Борги заводу перед «Нафтогазом» сягають понад 2 млрд грн.

Запланована дата початку переробкидавальницької сировини — 1 серпня 2019 року. Договір між «АГТ» та ОПЗ набув чинності 25 липня 2019 року. Згідно з умовами договору, мінімальний період співпраці компаній становитиме 4 місяці з можливістю подальшої пролонгації за умови погодження наглядовою радою ОПЗ. Обсяг постачання давальницького природного газу становить близько 60 млн кубометрів на місяць.

«У 2015 році ціна заводу оцінювалася далеко за $500 млн і було декілька топових компаній, які б із задоволенням брали участь у приватизації. На жаль, після цього відбулося багато подій, внаслідок яких робота заводу була дестабілізована і всі ділові відносини били порушені», — заявив перший заступник директора «Одеського припортового заводу» Микола Щуріков на пресконференції з нагоди укладання угоди.

«Ринкова ситуація по добривах, як в світі, так і в країні, говорила, що якщо ми загубимо зараз темп і не отримаємо контракт в цьому місяці, то далі вже працювати сенсу не буде. Рівно через місяць-півтора ціни на світовому ринку обваляться і почне оживати український ринок. Якщо наш ринок не буде розуміти, що працює таке підприємство, як ОПЗ, ми отримаємо те, що отримували до цього, — заповнення нашого ринку закордонним карбамідом, який і дорожчий, і гірший за якістю», — додав Щуріков.

У свою чергу, заступник голови Фонду державного майна України Євген Асташев заявив: «З точки зору Фонду державного майна України, підприємство однозначно повинно працювати, бо вартість підприємства, яке працює, автоматично збільшується при процедурі продажу його корпоративних прав».

Як повідомляє прес-служба «АГТ», тарифи на переробку природного газу становлять $36 — за 1 тону товарного аміаку та $47 за 1 тону товарного карбаміду.

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Усвідомлюючи економічне та політичне навантаження, яке покладене на ОПЗ, та розуміючи всю складність внутрішньодержавних взаємовідносин між структурами, пов'язаними із заводом, — представниками власника, відповідального за управління підприємством, органами виконавчої та судової влади, регулятором, оператором газового ринку та іншими, — «АГТ» додало до ціни продуктів додаткові $1 для аміаку та $1,5 для карбаміду задля надання можливості ОПЗ погасити частину боргу перед НАК «Нафтогаз».

Враховуючи, що переробні можливості ОПЗ становлять для аміаку та карбаміду7900 тон/місяць та 74500 тон/місяць відповідно, додана ціна буде забезпечувати щомісячні боргові виплати НАК «Нафтогаз» у розмірі $119650 (еквівалентно 3 110 900 грн).

«Нафтогаз підтримує дії з відновлення роботи ОПЗ, які дозволять підприємству зменшити його заборгованість перед нами. Пам‘ятаючи про випадки недобросовісної поведінки деяких попередніх клієнтів ОПЗ, Нафтогаз та учасники угоди передбачили юридичні та інші запобіжники, які захищатимуть інтереси підприємств групи та призведуть до зменшення заборгованості заводу», — сказав директор дивізіону інтегрованого газу НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов.

За умовами зазначеного договору «АГТ» зобов'язується забезпечити безперебійне постачання давальницької сировини «Одеському припортовому заводу».

Заступник директора з економіки та фінансів ОПЗ Володимир Вакеряк висловив сподівання, що умови договору будуть виконані сторонами в повному обсязі. "Плідне співробітництво – важливий фактор у відновленні повноцінної роботи підприємства. Наразі ми спостерігаємо сприятливі умови на ринках газу та мінеральних добрив, які підвищать рівень ефективності нашої співпраці з ТОВ «АГТ»», – сказав він.

Партнер «АГТ» Володимир Колот зазначив, що компанія, користуючись своїм розумінням кон’юнктури ринку, експертизою та наявністю власних ресурсів, робить все необхідне для отримання результату й позитивного економічного ефекту від співпраці в рамках договору з ОПЗ.

«Наша мета – успішна реалізація проекту та позитивний ефект для всіх учасників процесу, гравців ринку та державних установ. Найголовніше – ефективна кооперація збільшує вартість підприємства, в приватизації якого за максимальною ціною має бути зацікавлена держава. У випадку прийняття рішення державою щодо приватизації заводу, фінансова привабливість активів ОПЗ буде збільшена, бо працююче підприємство завжди оцінюються дорожче, аніж підприємство, вартість якого дорівняє металолому», – додав партнер «АГТ» Володимир Колот.

Керуючий партнер «АГТ» Олександр Горбуненко додав: «Ми ставимо за мету повне виконання вимог правил поставки природного газу, сповідуємо принципи прозорості ведення господарської діяльності та розраховуємо на підтримку і не перешкоджання роботі з боку зацікавлених сторін, державних структур таучасників ринку. Найголовніше — ми розраховуємо на кваліфікований колектив підприємства, фахівці якого вистояли й не пішли с заводу в пошуках більш стабільної та перспективної роботи за час невизначеності та простою ОПЗ, і на яких лежить складне завдання — мінімізувати технологічний ризик та запустити завод з першого разу і не дати жодному з механізмів або вузлів, ні людському фактору перешкодити цьому».