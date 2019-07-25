Аграрії вимагають покарати чиновників за несправедливий розподіл дотацій

Аграрії вимагають покарати чиновників, які ухвалили "завідомо неправомірні та дискримінаційні" по відношенню до малих та середніх фермерів нормативні акти щодо розподілу державних дотацій в агросекторі України протягом 2017 та 2018 років.

Про це сьогодні на прес-конференції заявив заступник голови "Всеукраїнської Аграрної Ради" (ВАР) Михайло Соколов, передає БІЗНЕС з посиланням на сайт ВАР.

"Ми будемо звертатись до НАБУ з проханням провести розслідування стосовно 2017 і 2018 років, коли чиновники Мінагро знали, що затверджені порядки, унеможливлять отримання держдопомоги тими, хто її потребує. У нас є цьому підтвердження – відповідні листи та звернення. Чому вони навмисне залишили все як було навіть на 2018 рік, незважаючи на те, що ми неодноразово підкреслювали нечесність схеми розподілу аграрних дотацій. Саме чиновники є винними в тому, що аграріїв обдурили. Зробили вони це з дурості, незнання чи хитрості – розбереться НАБУ", – заявив заступник голови ВАР.

Він зауважив, що зміни, які призвели до перекосу в розподілі державної підтримки, розпочались у 2017 році після остаточного скасування спеціального режиму сплати ПДВ для агропідприємств. "Для того, щоб частково компенсувати завдані тваринникам і, насамперед, тваринникам збитки, уряд вирішив надати їм фінансову допомогу, так звану "квазіакумуляцію ПДВ". Але формула розподілу дотації містила у собі грубу помилку, в результаті якої господарства, що займалися одночасно тваринництвом і рослинництвом (а це практично всі українські господарства, які виробляють молоко та свинину), дотації майже не отримували. При цьому в 2017 році за цією програмою практично половину коштів отримали два великі агрохолдинги", – стверджує Соколов.

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У ВАР заявляють, що уряд та Мігагрополітики не дослухались до її звернень та інших профільних асоціацій, і тому в серпні 2018 року подала позов проти Кабміну до окружного адмінсуду Києва.

Однак у травні цього року суд відхилив позов ВАР. 22 липня ВАР подала апеляцію на це рішення суду.

За словами адвоката Аграрної Ради Тетяни Козаченко, колегія суддів, які розглядали цю справу, була сформована незаконно. "Відповідно до автоматичного розподілу справ, справу було розподілено на трьох суддів – Горцов, Арсірій і Кузьменко – двоє з них на момент автоматизованого розподілу були у відпустці і не мали права розглядати справу", – сказала адвокат.

У ВАР наголошують, піднімають це питання саме зараз, оскільки наразі – той період, коли буде формуватись бюджет-2019 і в малих та середніх є шанс отримати справедливий розподіл державних коштів.