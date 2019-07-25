СБУ порушила справу щодо "ArcelorMittal" на основі "лівого" звіту, — розслідування "Скажи UA"

Служба безпеки України (СБУ) порушила кримінальне провадження щодо ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид" на основі звіту, який не має жодного відношення до справи.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Скажи UA", яке є в розпорядженні БІЗНЕСу.

"За всю історію існування реєстру судових рішень, виявлено тільки два випадки розслідування органами СБУ злочину за ст. 441 (екоцид). Перші два, згідно з даними ЗМІ та реєстру судових рішень, демонструють замовний характер кримінального переслідування та абсурдність і безперспективність вказаних кримінальних проваджень", — стверджують аналітики.

За даними сервісу, перший випадок (КП № 22017000000000124 від 31.03.2017 р.) стосувався забудовників в районах, що межують з Києвом, і за своїм масштабом і характером зовсім не відповідав екоциду.

ЗМІ показали зв'язок між кримінальними переслідуваннями забудовників і будівельними інтересами сина колишнього генерала-лейтенанта СБУ Петра Лашева.

"Не викликає сумнівів, що екоцид був включений в перелік інкримінованих статей для забезпечення підслідності СБУ. Це підтверджує відсутність оголошених підозр з екологічних злочинів. Замість цього, єдина підозра була оголошена за підробку документів (абсурд: склад середньої тяжкості розслідує центральних апарат СБУ)", — кажуть у "Скажи UA".

Другий випадок (КП № 22016080000000062 від 11.11.2016 р.) стосується тиску на керівництво і власників найбільших металургійних підприємств Запоріжжя та Дніпропетровщини.

У 2017 і 2019 роках в рамках цієї кримінальної справи були проведені обшуки, виїмки та огляди на підприємствах: "Запоріжсталь", "Запоріжкокс", титано-магнієвмй комбінат, "Мотор-Січ", "Дніпросталь", "ДТЕК Дніпроенерго".

Це провадження було ініційоване за заявою громадської організації, підконтрольної колишньому голові СБУ Валентину Наливайченку. За словами аналітиків, безперспективність цієї справи підтверджується тим, що не було висунуто жодної підозри, а суд відмовив у задоволенні цілого каскаду клопотань про проведення експертиз Мінекології.

Тож, в "Скажи UA" дійшли висновку, що "екоцид" як кримінальне правопорушення не має жодних перспектив у розслідуванні. "Практика його застосування силовиками має репресивний характер для бізнесу. Замість цивілізованого контролю профільними наглядовими органами (поведінку перевірок, винесення приписів і контроль за їх виконанням) СБУ безрезультатно застосовує кримінально-правовий інструментарій", — йдеться у дослідженні.

Аналітики вважають, що аналогічна ситуація склалася і щодо підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг". "Силовики в кращих традиціях минулої влади втручаються в господарську діяльність, анулюючи інвестиційну привабливість країни і прямо порушуючи обіцянок обраного президента. З відкритих джерел вбачається, що за вказівкою президента за три дні ініціювали кримінальне провадження з внесенням його в ЄРДР та проведенням слідчих дій", — зазначають автори дослідження.

Вже через кілька днів після того, як президент Володимир Зеленський розкритикував "АрселорМіттал" та закликав розібратись із екологічною ситуацією в Кривому Розі, слідчі Управління СБУ в Дніпропетровській області відкрили кримінальне провадження за статтею екоцид (ст. 441 КК України).

Як випливає з ухвали про проведення обшуку від 19 липня, підставами для порушення справи став підвищений радіаційний фон, який було визначено випадковим працівником, випадкової підрядної організації і який випадково опинився біля МБЛЗ №3 з увімкненим дозиметром.

"Тобто згідно з текстом цієї ж ухвали, всього за два дня підготували клопотання і 19 липня вже отримали ухвалу про обшук, обгрунтування якого не витримує ніякої критики, а саме:

- за ці рекордні терміни СБУ встановила, що МБЛЗ №3 будувалося неправильно, туди залучалися некомпетентні люди "Арселору" і радіаційний фон підвищений (при тому що слідчих дії взаглі не проводились, а тільки було отримано різного роду листи Криворізьких відділень СБ Дніпра;

- вищевказані дані потрапили в матеріали кримінального провадження з листів криворізьких відділень СБУ Дніпра, в тому числі відділу контррозвідувального захисту економіки, яке до екології, взагалі не має ніякого відношення", — заявляють "Скажи ЮА".

Аналітики також звернули увагу, що в цій ухвалі СБУ посилалась як на основу доводів про перевищення радіаційного фону на звіт невідомої ТОВ "НДІ ІТ" щодо оцінки ступеня забруднення атмосферного повітря в Кривому Розі, датований 2018 роком.

Але, за словами представників сервісу, цей звіт взагалі не відповідає суті вказаного провадження. Він був отриманий в результаті проведення тендеру на закупівлю послуг з "екологічного менеджменту" Криворізькою міською радою в 2018 році. Сума тендеру склала 2,4 млн грн.

Закупівлю таких послуг Криворізька міська рада проводила двічі, в 2018 і 2019 роках. Аналітики зауважили, що тендерів на предмет "Екологічний менеджмент" взагалі не так багато, і переважна більшість з них вартістю до 300 тис. грн, а виконавцями таких послуг є спеціалізовані державні установи.

Проте надавачем таких послуг саме Криворізькій міській раді стало товариство, основною діяльністю якої є архітектурна діяльність. Про це свідчить і наявність відповідних дозволів від ДАБІ. "До 2018 року товариство практично не займалось наданням послуг з оцінювання рівня забруднення атмосферного повітря. Про це також свідчить той факт, що в підприємства немає власних кваліфікованих працівників, адже згідно умов тендерного договору з суми 2,4 млн грн тільки 1,8 млн грн йде на субпідрядні послуги. Підприємство навіть в своїй тендерній пропозиції вказало, що закуповує послуги в різних фізичних осіб", — йдеться в розслідуванні "Скажи ЮА".

Зазначається, що керівник і співвласник вказаного товариства Володимир Ніконенко є керівником в інших організаціях, які займаються торгівлею кондитерськими виробами. Варто додати, що в 2015 році Ніконенко балотувався в Дніпропетвську обласну раду за списками партії "Соціалісти" відомого регіонала Леоніда Кожари.

Також відомо, що з 2013 року за час головування Олександра Вілкула в Кривому Розі, було затверджено наймасштабнішу екологічну програму вартістю 11 млрд грн, яка була розрахована до 2022 року. Моніторинг навколишнього середовища був однією із основних складових цієї програми.

Аналітики припускають, що на виконання цієї програми, імовірно, було закуплено в 2018 році на 2,4 млн грн, послуги з оцінки стану забрудення атмосферного повітря в місцевої юридичної особи, звіт якої й ліг в основу звинувачень, що місяться в кримінальному провадженні. В 2019 році аналогічних послуг було закуплено на 2,2 млн грн в неспеціалізованої компанії з Дніпровської області.

"Отже, після проведення тендеру та оплати по договору, жодних реальних кроків на усунення виявлених порушень, про які йшлося в цьому звіті, Криворізька міська рада не робила. І, відповідно, немає інформації про використання даного звіту уповноваженими державними органами в сфері екологічного контролю. Більше того, є інформація, що "Арселор" у квітні цього року пройшов всі екологічні перевірки", — стверджують в "Скажи ЮА".

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