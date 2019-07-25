"Краматорський металопрокатний завод" заявляє про рейдерське захоплення свого майна

Про це сьогодні на прес-конференції заявив заступник директора "Краматорського металопрокатного заводу" Валерій Лаптєв, інформує БІЗНЕС.

Він розповів, що у 2013 році завод підписав з "Банком Камбіо" кредитний договір, а в якості застави було використане нерухоме майно.

За словами Лаптєва, у 2014 році у зв`язку з початком конфлікту на Донбасі підприємство повністю погасило кредит, про що свідчать відповідні документи, а все нерухоме майно було виведено з-під застави.

Проте восени 2018 року завод отримав листа від уповноваженого Фонду гарантування вкладів (який займається ліквідацією "Банку Камбіо") про те, що кредит не погашений, а "Краматорський металопрокатний завод" винен банку кошти, що вдвічі перевищують суму погашеного кредиту.

"Ми звернулися до суду і довели, що кредит погашений, про що свідчить рішення Господарського суду Києва. Але банк, не дивлячись на це рішення і на те, що наше майно перебуває в зоні АТО, за допомогою комунальних реєстраторів, перевів його на себе і виставив на продаж. Про це ми дізналися лише з об'яви про продаж майна на сайті "Банку Камбіо", — повідомив заступник директора.

У зв'язку з цим завод звернувся до судів, у правоохоронні органи, в Антирейдерську комісію Міністерства юстиції, а також до президента Володимира Зеленського. "Враховуючи бажання банку продати наше майно якнайшвидше, ця ситуація загрожує як поточній діяльності підприємства, так і взагалі його існуванню", — заявляє Лаптєв.

У свою чергу, адвокат Дмитро Голіков зауважив, що дії "Банку Камбіо" є системними і жертвами цієї схеми є не лише "Краматорський металопрокатний завод".

"Справа в тому, що повідомлення про нікчемність погашення кредитних договорів банк направляв багатьом кредиторам. У реєстрі судових рішень ми знайшли щонайменше шість позичальників, які здійснювали погашення такої заборогованості...У тому ж ЄРДР є інформація про наявність як мінімум шести кримінальних проваджень, які стосуються дій "Банку Камбіо" по перереєстрації нерухомого майна, яке було в іпотеці, з кредиторів на боржників", — повідомив Голіков. При цьому він зауважив, що в оборудках "Банку Камбіо" неодноразово фігурувало комунальне підприємство "Центр реєстрації та надання послуг" Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області, яке наразі перебуває в стані ліквідації.

За його словами, поліцейським не вдалося допитати реєстратора та директора цього комунального підприємства, оскільки воно не здійснює господарську чи іншу діяльність за юридичною адресою. Проте у рамках розслідування кримінальної справи слідчому вдалося допитати підозрюваного, який повідомив, що ніколи не працював державним реєстратором, а в березні 2018 року втратив паспорт.

"Є підстави вважати, що посадові особи ПАТ "Банк Камбіо", вступивши в злочинну змову із невстановленою особою, яка видавала себе за державного реєстратора комунального підприємства "Центр реєстрації та надання послуг" Нивотрудівської сільради шахрайським шляхом заволоділи об`єктами нерухомості, тим самим спричинивши майнову шкоду законним власникам майна у великих розмірах", — заявили на підприємстві, посилаючись на ухвалу Індустріального райсуду Дніпропетровська від 15 липня 2019 року.

Керівництво заводу також звертає увагу на те, що послугами "чорних" реєстраторів користуються і представники Фонду гарантування вкладів. "З одного боку, Фонд гарантування вкладів потерпає від дій таких "чорних реєстраторів", а з іншого — виявляється його представники не гребують використовувати їх у своїх "схемах", — йдеться в заяві заводу.

У зв`язку з цим керівництво підприємства закликає Мінюст та президента відреагувати на цю ситуацію та припинити беззаконня.

Довідка: ТОВ "Краматорський металопрокатний завод" (Краматорськ, Донецька область) засноване у 2011 році. Завод займається виробництвом чавуну, сталі та феросплавів, а також здійснює транспортне оброблення вантажів.

На підприємстві працює понад 250 осіб. З 2014 року до цього часу підприємство перерахувало до державного, місцевого бюджету та соціальних фондів близько 40 млн грн.