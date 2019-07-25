Україна "просіла" в глобальному рейтингу інноваційних країн

Україна опинилася на 47-му місці в рейтингу найбільш інноваційних країн світу Global Innovation Index 2019, тоді як у 2018 році була на 43-му.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт Global Innovation Index.

Водночас посіла друге місце серед європейських країн із доходом нижче середнього рівня

За всіма показниками індекс України склав 37,4 зі 100 можливих. Зокрема, за показником політичної та операційної стабільністі Україна опинилася на 125 місці зі 129-ти, за легкістю відкриття бізнесу — на 48 місці, за легкістю вирішення проблеми неплатоспроможності — на 115-му.

Крім того, за легкістю отримання кредитів Україна посіла 29 місце, за кредитуванням приватного сектору — 86-е, за інвестиціями — 115-е, за рівнем створення нових знань і нематеріальних активів – 17-те, за креативністю товарів та сервісів — 91-е, за креативністю в онлайн – 43-е.

До топ-десятки глобального рейтингу потрапили Швейцарія (як і в минулому році, – ред.), Швеція, США, Нідерланди, Велика Британія, Фінляндія, Данія, Сінгапур, Німеччина, Ізраїль.

Довідка: Рейтинг Global Innovation Index публікується щорічно з 2007 року. Глобальний інноваційний індекс досліджує інноваційний клімату країн. Його складають Корнельський університет (США) спільно зі школою бізнесу INSEAD, а також Світовою організацією інтелектуальної власності.

У доповіді за 2019 рік оцінена інноваційна діяльність 129 країн світу. Для оцінки використовували 80 параметрів, включаючи огляд політичної ситуації, стан освіти, рівень розвитку інфраструктури та бізнесу.