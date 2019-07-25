Україна вичерпала 9 квот на безмитний експорт агропродукції до ЄС

Станом на 22 липня Україна повністю використала квоти на безмитний експорт агропродовольчої продукції до Євросоюзу по дев`яти групам товарів.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Йдеться про такі товари: мед, цукор, крупи і борошно, оброблений крохмаль, оброблені томати, виноградний і яблучний соки, пшениця, кукурудза і вершкове масло.

"Помітне пришвидшення темпів закриття квот та пожвавлення торгівлі з ЄС, адже на аналогічну дату минулого року було закрито 7 квот на безмитний експорт з України до ЄС (по крупам і борошну та обробленому крохмалю не були закриті квоти у першій половині 2018 року)", – констатують в УКАБ.

За даними Клубу, у січні-травні поточного року ЄС імпортував з України агропродовольчої продукції на загальну суму в 3,1 млрд євро, що на 37% або 0,85 млрд євро більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Зазначається, що потенційно до кінця року будуть закриті квоти по ячменю (наразі використано 79%), м’ясу птиці (використання основної квоти – 75%), солоду і пшеничній клейковині (58%) та крохмалю (53%).

В УКАБ також нагадали, що з жовтня 2017 року терміном на три роки почали діяти додаткові квоти на вісім груп товарів: мед, борошно і крупи, оброблені томати, виноградний і яблучний соки, овес, кукурудзу, пшеницю і ячмінь.

"Наразі, станом на 22 липня, із додаткових квот закрито 5 – мед, крупи, соки, пшеницю і кукурудзу. Аналогічна ситуація спостерігалась минулого року, тож фактично можна очікувати, що подібна ситуація з додатковими квотами збережеться до кінця року", – прогнозують в УКАБ.

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