Арешт рахунків "Ковальської" – класична схема "наїзду" СБУ

Схема доволі проста, коли в рамках однієї реальної справи починають "кошмарити" (арештовувати рахунки) десятки причетних і непричетних до злочину компаній. Цього разу приводом до арешту коштів групи "Ковальська" стало провадження, відкрите в м. Черкаси. За матеріалами справи група осіб створила фіктивні фірми (ст. 205 ККУ), тоді шляхом не справжніх транзакцій між фіктивними компаніями формувала податковій кредит з ПДВ і в такий спосіб ухилялася від сплати податків (ст.212 ККУ) та привласнювали майно, судячи з усього, банку "Український капітал", зловживаючи своїми повноваженнями (ст. 191 ККУ).

Як свідчить судова ухвала, слідчий Головного слідчого управління СБУ Жернов А.В. зажадав арешту рахунків на підставі того, що, нібито завод ім.Ковальської (ТОВ "Бетон Комплект") і ТОВ "Метал Холдинг Трейд" не мають жодних виробничих потужностей, власного майна, працевлаштовані в них по одній особі, будь-які офісні чи складські приміщення не орендуються.

По–перше, принагідно нагадаємо добслесній спецслужбі та Генеральній прокуратурі, що контррозвідка в Україні не розслідує злочини у сфері економіки. Принаймні, це обіцяв виборцям президент України Володимир Зеленський та на цьому неодноразово наголошував новопризначений т.в.о. голови СБУ Іван Баканов.

По-друге, в результаті майже року розслідування СБУ внеслодо переліку з 36 суб’єктів фіктивного підприємництва Завод ім. Ковальської (ТОВ "Бетон Комплект") і ТОВ "Метал Холдинг Трейд". Слідчий стверджує, що на власні очі переконався, що у цих підприємств немає виробничих потужностей і працівників, а те що вони забезпечують продукцією з бетону пів регіону – це фантом та інсинуації "папередників".

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Редакції БІЗНЕСу цікаво, скільки для цього було допитано реальних будівельників та експертів ринку і чи знає взагалі слідство, що таке бетон? "Бетон Комплекс" — це лідер ринку та величезне підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, на якому працюють сотні робітників.

По-третє, про фіктивність заводу Ковальської та "Метал Холдингу", начебто свідчить те, що звітність до податкових органів з цих підприємств направлялась з однієї ІР-адреси. Редакція вважає своїм обов‘язком допомогти слідству розібратися, що, насправді, "Метал Холдинг" постачає бетонному заводу свою арматуру, що вони є сусідами, і що ці підприємства навіть мають спільний паркан. Така фізична близькість означає, що підприємства можуть мати спільного провайдера, а тому їх ІР-адреса може бути з одного діапазону.

Промислова зона між вул. Лугова і вул. Богатирська. Жовтим позначена територія ТОВ "Бетон Комплекс", червоним – ТОВ "Метал Холдинг Трейд".

Поясненням дій СБУ може бути два. Або СБУ за рік "розслідування" навіть не досліджувало компанії, які вносило до списку (що є верхом некомпетентності), або силовики отримали чітке замовлення і відчувають власну безкарність.

Історій про те, як СБУ тисне на бізнес вже так багато, що ситуація турбує навіть західних партнерів України. В НАТО та Євросоюзі неодноразово рекомендували забрати повноваження розслідувати економічні злочини в СБУ і залишити їм тільки контррозвідку, контртерроризм та захист державної таємниці. Але наразі контррозвідка має більш важливі справи, ніж захист держави від агресора, а саме безпідставно блокує рахунки підприємства. Це може призвести до його зупинки та невиплат сотням працівникам заробітних плат, а бюджет не отримає мільйони гривень податків.

БІЗНЕС продовжує слідкувати за перебігом справи та інформуватиме про хід "блискавичної спецоперації" спецслужби, якою, на наш погляд, Баканов може пишатися особисто.

Нагадаємо, 19 липня ТОВ "Бетон Комплекс", як входить до Групи "Ковальська", повідомило про загрозу зупинки роботи через арешт банківських рахунків за рішенням суду, що отримане за поданням СБУ та ГПУ.

Того ж дня ТОВ "Метал Холдинг Трейд" повідомило, що СБУ та ГПУ заблокували його діяльність.