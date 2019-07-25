"Богдан Моторс" просить послів "Великої сімки" про захист від НАБУ

Компанія "Богдан Моторс" повідомила послів країн "Великої сімки" та офіс Європейської бізнес асоціації про "політично мотивовані дії" щодо підприємств компанії з боку Національного антикорупційного бюро України.

Відповідні заяви спрямовані в посольства зазначених країн і офіс ЄБА, інформує БІЗНЕС з посиланням на сайт компанії.

Зокрема, йдеться про обшуки НАБУ 19 і 24 липня.

"Сьогодні, створюючи штучну картинку для TV за надуманими фактами, на одного з найбільших автовиробників намагаються навісити ярлики неіснуючих корупційних схем. Такі дії шкодять діловій репутації компанії і бізнес-клімату держави, зокрема", — йдеться в заявах.

Також у "Богдан Моторс" зазначають, що задіяні НАБУ сили і засоби, скоріше, нагадували силову роботу проти терористичних угруповань (у слідчих діях було залучено особовий склад у повній екіпіровці зі стрілецькою автоматичною зброєю), ніж слідчі дії, що стосуються тільки господарської діяльності.

Крім того, в дискретності постійних обшуків компанія бачить й іншу мету — повну або часткову паралізацію роботи "Богдан Моторс", підприємства якої задіяні у виконанні державного оборонного замовлення і контрактів, які фінансуються Європейським банком реконструкції та розвитку.

"Змушені просити у вас захисту, просимо негайно донести інформацію дипломатичними каналами до відповідних органів країни акредитації та повідомити нам про вжиті заходи", — йдеться в заявах, підписаних гендиректором "Богдан Моторс" Віталієм Старосуда.

Нагадаємо:

19 липня НАБУ провело обшуки в офісі компанії "Богдан Моторс". У Бюро зазначили, що обшуки проводилися в рамках розслідування справи про розтрату державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України. На думку слідства, у 2015-2018 рр. посадові особи незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами.

24 липня НАБУ знову провело обшук в офісі компанії "Богдан Моторс".

Довідка: Корпорація "Богдан" об’єднує потужності для виробництва автобусів і тролейбусів, легкових авто, вантажної, комерційної та спеціалізованої техніки, а також має власну розгалужену торгівельно-сервісну мережу. Її заводи розташовані у Луцьку та Черкасах.

Головним виробничим активом корпорації є ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс".