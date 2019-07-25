В Египті налагодили виробництво української побутової техніки

Про це повідомив президент Української асоціації виробників, засновник компанії Saturn Олександр Громико на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Наш дилер Saturn в Єгипті вирішив піти від 50% мита і почати складання побутової техніки Made in Ukraine на території Вільно Економічної Зони Порт-Саїда. Нашій країні треба брати приклад, як 100 мільйонна країна захищає своїх виробників і створює робочі місця...Цим же шляхом йдуть не тільки країни Азії, Африки, а й США", – зауважив Громико.

За його словами, зараз до України масово контрабандним шляхом завозяться товари з митом 0%, зокрема, смартфони, з яких не хочуть платити навіть ПДВ. "До речі на кондиціонери мито 0%, а на компресори до них 10%. Який сенс навіть думати про їх виробництво в Україні? Кредити для виробників, як і для всіх, – під 20-24% річних. Кредитно-експортне агентство так і не запустили! Держпідприємства масово купують контрабанду на ProZZorro через ФОПи, оскільки нікого не цікавить походження товару (ФОПи згідно із законом не зобов'язані зберігати документи від постачальника!). Більш того, ціна від виробника на 1 грн дорожче з ПДВ програє ФОПу, що продає без ПДВ!!!", – констатує президент Української асоціації виробників.

Водночас він висловив надію, що ідея імпортозаміщення знайде своє відображення у Доктрині економічної безпеки України. "З'явилася надія, що ідея імпортозаміщення знайде своє відображення у новій Доктрині Безпеки України (економічний розділ), яку зараз взялися розглядати в РНБО і запросили наших експертів на обговорення", – резюмував Громико.

Довідка:

Компанія Saturn входить до складу KTD Group – одного з лідерів ринку побутової техніки України за обсягами реалізації товарів під власними торговими марками. Засновником та президентом Saturn, а також головним акціонером є Олександр Громико.

Проєкт Доктрини економічної безпеки України розроблений Фондом підтримки економічної безпеки України та експертами Інституту соціально-економічної трансформації, Українського інституту майбутнього та Центру соціально-економічних досліджень CASE України за юридичної підтримки Sayenko Kharenko. У Доктрині відображено загрози та виклики компонентам економічної безпеки держави (інституціональній, фінансовій, макроекономічній, соціально-демографічній, енергетичній, зовнішньоекономічній та інфраструктурній), їх потенційні наслідки та шляхи розв’язання.