Азія попереду: За півроку Україна експортувала агропродукції на $10,3 млрд

За підсумками січня-червня 2019 року експорт продукції аграрного сектору склав $10,3 млрд, що на $1,6 млрд більше (або на 18,6%) порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомила в. о. міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу МінАПК.

Зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового комплексу досяг $13,1 млрд або 25,1% всього зовнішньоторговельного обігу України.

"Україна продовжує нарощувати експорт продукції АПК. Свіжі цифри з експорту за півроку в $10,3 млрд дають нам усі підстави сподіватись на новий експортний рекорд у 2019 році. Найвагомішими чинниками таких результатів залишаються обсяги експорту зернових культур – 44,2%, олії – 22,9% та насіння олійних культур – 6%", – зазначила Трофімцева.

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За її даними, обсяги експорту продукції рослинництва зросли на $1,5 млрд (на 19,3%) до $9,5 млрд, а обсяги експорту продукції тваринництва – $73,2 млн (на 10,9%) і склали $742,5 млн.

Зокрема, відбулось збільшення експорту: кукурудзи – на 66,3%; макухи та інших твердих відходів, одержаних під час добування соняшникової олії – на 19,7%; макухи та інших твердих відходів соєвої олії – в 2 рази; м’яса та субпродуктів домашньої птиці – на 27,5%; олії соєвої – на 55,3%; соку – на 96,1%; яєць птиці – на 35,8%; молока згущеного – на 61,2%; насіння соняшнику – в 2,7 рази; меду – на 25%; живої великої рогатої худоби – на 45%; солі – на 45%; яловичини свіжої – на 31,9% тощо.

За регіональною структурою українського агроекспорту перше місце посідають країни Азії з часткою 41,9%, друге місце – країни Європейського Союзу – 33%, а третє місце зайняли країни Африки – 15,4%. Топ-5 країн з експорту нашої продукції очолив Китай (9%), далі Єгипет (8,2%), Індія (7,9%), Туреччина (7,7%), Нідерланди (7,1%).

Нагадаємо, за чотири місяці поточного року Україна експортувала аграрної продукції на $7,1 млрд, що на 18,6% більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року.