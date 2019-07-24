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В Україні запрацював е-майданчик для зернотрейдерів

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Інтернет-платформа Zernotorg.ua запустила електронний майданчик для торгівлі зерном  — "Підбір контрактів".

Про це повідомив засновник і керівник Zernotorg.ua Олександр Мащенко на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Цей сервіс дозволяє продавцям зернових культур швидко знаходити і підбирати найбільш вигідні пропозиції по цінах на зерно та обсягах у всіх регіонах України.

Е-майданчик здійснює автоматичний пошук кращої маржі при продажу зерна з урахуванням вартості логістики при транспортуванні в порт і зі складу зберігання. 

"Тепер досить вказати населений пункт, де знаходиться обсяг зерна, і вибрати культуру і система сама підбере можливі варіанти продажу по всій Україні, запросить наявність машин, які можуть перевезти дану продукцію та їх тарифи на zernovoz.ua і підбере найвигідніші угоди по підсумковій маржі", — написав Мащенко.

Нагадаємо, агрохолдинг LNZ Group запускає перший в Україні аграрний інтернет-магазин LNZ Web.

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