В Україні запрацював е-майданчик для зернотрейдерів

Про це повідомив засновник і керівник Zernotorg.ua Олександр Мащенко на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Цей сервіс дозволяє продавцям зернових культур швидко знаходити і підбирати найбільш вигідні пропозиції по цінах на зерно та обсягах у всіх регіонах України.

Е-майданчик здійснює автоматичний пошук кращої маржі при продажу зерна з урахуванням вартості логістики при транспортуванні в порт і зі складу зберігання.

"Тепер досить вказати населений пункт, де знаходиться обсяг зерна, і вибрати культуру і система сама підбере можливі варіанти продажу по всій Україні, запросить наявність машин, які можуть перевезти дану продукцію та їх тарифи на zernovoz.ua і підбере найвигідніші угоди по підсумковій маржі", — написав Мащенко.

Нагадаємо, агрохолдинг LNZ Group запускає перший в Україні аграрний інтернет-магазин LNZ Web.