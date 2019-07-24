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У Зеленського відреагували на обшуки в "ArcelorMittal"

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Заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка вважає обшуки на ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" законними та виправданими.

Про це він сказав журналістам у Києві, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За ArcelorMittal, наскільки я розумію, там абсолютно виправдане рішення й абсолютно законне", – сказав Рябошапка.

Водночас він зазначив, що це питання варто адресувати в.о. глави СБУ Івану Баканову.

Нагадаємо:

ArcelorMittal Кривий Ріг обшуки Офіс президента