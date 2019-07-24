У Зеленського відреагували на обшуки в "ArcelorMittal"

Заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка вважає обшуки на ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" законними та виправданими.
Про це він сказав журналістам у Києві, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За ArcelorMittal, наскільки я розумію, там абсолютно виправдане рішення й абсолютно законне", – сказав Рябошапка.
Водночас він зазначив, що це питання варто адресувати в.о. глави СБУ Івану Баканову.
Нагадаємо:
- Під час робочого візиту до Кривого Рогу президент Володимир Зеленський розкритикував гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні.
- 17 липня СБУ повідомила, що порушила кримінальну справу проти підприємства в Кривому Розі за забруднення навколишнього середовища за статтею 441 Кримінального кодексу України – "екоцид". Проте на підприємстві заявили, що не отримували від СБУ інформації про порушення справи.
- 20 липня СБУ влаштувала обшуки на "ArcelorMittal Кривий Ріг" та заморозила проєкт на $150 млн.
- СБУ на брифінгу 22 липня звинуватила менеджмент ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій індійського бізнесмена, власника металургійної компанії "АрселорМіттал" Лакшмі Міттала.
- В "ArcelorMittal Кривий Ріг" назвали некоректною заяву керівництва СБУ про високий рівень радіації на підприємстві. Також підприємство попередили про чергову перевірку.