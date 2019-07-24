"Богдан Моторс" заявляє про черговий "наліт" НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) знову проводить обшуки в офісі керуючої компанії "Богдан Моторс", що розташована на Рибальському півострові у Києві.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу компанії.

"НАБУ постійно проводить обшуки і вилучення документів у офісі компанії, тим самим блокуючи її роботу. Представники Бюро проводять обшуки у різні дні за різними епізодами чим фактично паралізують роботу компанії", — заявляють у "Богдан Моторс".

За даними компанії, цього разу слідчі дії НАБУ стосувалися кредитних зобов'язань корпорації перед "Укрексімбанком". "У зв’язку з цим слід особливо підкреслити, що всі зобов'язання перед "Укрексімбанком" з боку корпорації виконуються і зберігаються. "Богдан" продовжує сумлінно їх виконувати, відповідно до договору про реструктуризацію", — стверджують в корпорації.

Там додали, що в умовах обвалу автомобільного ринку на 90%, відсутності державної підтримки і будь-якої державної промислової політики у цілому, корпорація змушена була піти на реструктуризацію кредитів, взятих для будівництва нового автомобільного заводу.

У "Богдан Моторс" вважають, що дії НАБУ мають політичний характер. "Більше того, блокування роботи керуючої компанії може призвести до того, "Богдан" не зможе гарантувати своєчасне виконання контрактів, зокрема і на поставку пасажирського муніципального транспорту фінансованого коштом ЄБРР, які раніше виконувалися бездоганно", — попередили в компанії.

Нагадаємо, 19 липня НАБУ провело обшуки в офісі компанії "Богдан Моторс". У Бюро зазначили, що обшуки проводилися в рамках розслідування справи про розтрату державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України.

На думку слідства, у 2015-2018 рр. посадові особи незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами.

Довідка: Корпорація "Богдан" об’єднує потужності для виробництва автобусів і тролейбусів, легкових авто, вантажної, комерційної та спеціалізованої техніки, а також має власну розгалужену торгівельно-сервісну мережу. Її заводи розташовані у Луцьку та Черкасах.

Головним виробничим активом корпорації є ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс".