"Це якийсь чортів сюр": Дубілет розкрив типову схему рейдерства в Україні

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Чим більше я поринаю в проблему рейдерства в Україні, тим більше у мене ворушиться волосся на голові. Те, як наша держава обходиться з нашим майном — це якийсь чортів сюр. Судячи з усього, частково цей сюр пояснюється некомпетентністю, частково —... іншими мотивами", — написав Дубілет.

Він зауважив, що боротьба з рейдерством дуже нагадує боротьбу з шахраями, яку ведуть банки.

"Отже, що маємо. Зараз будь-який реєстратор може переписати ваше майно (квартиру, землю, бізнес) на іншу особу. Бізнес-процес побудований таким дивним чином, що ці дії практично не контролюються. Держава ніби виходила з того, що всі реєстратори — це кристально чесні і компетентні люди. Немає додаткової перевірки коректності документів. Нема "правила двох рук". Немає підтвердження з боку власників. Немає бек-офісу ...Сюр! Сюр! Сюр!", — поділився своїми враженнями Дубілет.

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Він також навів "типову схему" рейдерства, про яку йому розповів один поліцейський. "Криміналітет знаходить якогось наркомана, за хабар отримує на цього наркомана акредитацію реєстратора. Потім забирає у нього ключ з ЕЦП, і за допомогою нього проводить захоплення. Відкотити назад ці угоди не так просто. Поки потерпілий доб'ється чогось, його майно вже може бути перепродано. Не кажучи вже про те, що судові органи у нас теж працюють ... небездоганно", — пише співзасновник monobank.

Він розраховує, що спільно з іншими фахівцями цю проблему вдасться вирішити у найкоротші терміни.

За його словами, до складу робочої групи, яка займається проблемою рейдерства, входять фахівці з різних сфер та організацій: Олексій Гончарук, Владислав Васюк, Тимофій Дудін, Микола Радченко, Олексій Дорогань, Владислав Криклій.

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