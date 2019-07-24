Уряд скасував ліцензування експорту та імпорту алкоголю і цигарок

Кабінет міністрів України скасував необхідність отримувати ліцензії під час здійснення експорту та імпорту тютюнових та алкогольних виробів.

Відповідну постанову "Про внесення змін до пункту 23 переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Документ ще має погодити віцепрем'єрка з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Після цього постанова набуде чинності.

Відтак, для здійснення експорту з України чи імпорту до України етилового спирту, алкогольної продукції та тютюнових виробів не потрібно буде отримувати спеціальну ліцензію.

Нагадаємо, раніше Мінекономрозвитку України ініціювало підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої. Так, мінімальні оптово-відпускні ціни на горілку пропонується підвищити з розрахунку на 1 л чистого спирту на 8,7% або на 28 грн до 349 грн, роздрібні – на 10,7%, або на 48 грн до 495 грн.

Востаннє уряд підвищував мінімальні ціни на алкогольні напої у вересні 2018 року. Тоді ціни зросли на 4,5-12,9%.