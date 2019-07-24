Американський акселератор інвестує $150 тис. у львівський стартап

Українська компанія Newoldstamp пройшла відбір до стартап-акселератора 500 startups – американського венчурного фонду, що інвестує у компанії на ранніх стадіях розвитку.

Про це БІЗНЕСу повідомили у пресслужбі компанії.

Загалом на участь у програмі претендували понад 2 000 стартапів з 74 країн. Лише 35 учасникам вдалося отримати місце у відомому каліфорнійському акселераторі та залучити інвестиції у розмірі $150 тис. Newoldstamp є єдиною українською компанією, що пройшла цьогорічний відбір.

У компанії зазначають, що участь у 500 startups допоможе їй отримати консультації всесвітньо відомих менторів для подальшого активного розвитку та виходу на нові ринки.

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"Чотири місяці у Сан-Франциско сприятимуть пошуку потрібних контактів для успішного масштабування продукту на ринку, а також допоможуть вивести бізнес на новий рівень. Впевнений, що з допомогою експертів з 500 startups ми зможемо донести важливість використання інтерактивного email-підпису як маркетингового каналу у компаніях по всьому світу. Інвестовані кошти плануємо витратити насамперед на подальший розвиток, вдосконалення сервісу та розширення команди фахівців", – зазначає засновник Newoldstamp Володимир Заставний.

Раніше американський акселератор інвестував у такі українські проекти, як TRData, LeadScanner та myTips.

Довідка: Newoldstamp – це онлайн-платформа для генерації професійних email-підписів. Сервіс дозволяє створювати клікабельні HTML підписи на основі готових шаблонів, а також централізовано керувати ними з єдиної адмін-панелі. Розширений функціонал сервісу (банерні кампанії; вбудована аналітика; сегментація аудиторії) дає змогу перетворити бізнес-комунікації на ефективний маркетинговий інструмент, що сприяє лідогенерації та збільшенню впізнаваності бренда на ринку.

Стартап з офісом у Львові засновано у 2015 році. Підписами Newoldstamp користуються фахівці Lyft, FedEx, Vodafone, Starbucks, Nvidia, Nestle та ін. У планах компанії — вихід на enterprise рівень, рух у напрямку account based marketing, інтеграція з GSuite та Office365, а також збільшення команди в Україні.