За пять років "зелена" енергетика України залучила 3,3 млрд євро інвестицій

З 2014 року в сферу відновлюваної енергетики України було інвестовано 3,3 млрд євро.
Про це на круглому столі "Інвестиційна привабливість балансування ВДЕ в Україні" повідомив радник голови Держенергоефективності з питань міжнародного співробітництва Костянтин Гура, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Громадське".
"Звичайно, ми ще знаходимося на початку ринку балансування, але 3,3 мільярда — це прямі інвестиції, які надійшли до економіки держави. Україна взяла на себе дуже амбітні зобов’язання: виконання завдань Національного плану дій з відновлюваної енергетики, а також Енергетичної стратегії. Відповідно до неї ми повинні мати 25% енергії з відновлюваних джерел в енергобалансі до 35-го року. Усе це вимагає значних інвестицій — 30 млрд євро", — заявив Гура.
Серед потенційних напрямків залучення інвестицій експерт виділив:
- будівництво об'єктів відновлюваної енергетики (СЕС, ВЕС, маліГЕС, біоТЕЦ, котельні на біомасі, біогазові установки та ін);
- будівництво потужностей з виробництва обладнання для об'єктів відновлюваної енергетики; - будівництво заводів з виробництва твердих та рідких біопалив;
- вирощування енергетичних культур.
Нагадаємо:
- До кінця поточного року норвезька компанія Scatec Solar інвестує в сонячну енергетику України 250-300 млн євро.
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Норвезька компанія Norsk Solar AS збудує свою першу в Україні сонячну електростанцію потужністю 9 МВт, яка забезпечить відновлюваною енергією понад 5 тисяч домогосподарств.
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На початку червня компанія UDP Renewables уклала угоду з ACCIONA про будівництво двох сонячних електростанцій (СЕС) в Одеській області, залучивши 30,6 млн євро інвестицій.
У Переяслав-Хмельницькому районі Київської області побудували найбільшу в Україні сонячну електростанцію, панелі якої розташовані на дахах будівель.
- За розрахунками International Fininace Company, запуск в Україні ринку "зелених" облігацій дозволить залучити $73 млрд до 2030 року.
Довідка: З 1 липня в Україні запустили новий ринок електроенергії. Згідно з новою моделлю, електрику, вироблену "зеленими" електростанціями, викуповуватиме новостворена державна компанія під умовною назвою "Гарантований покупець". При цьому платити за вироблену з альтернативних джерел енергію будуть за "зеленим" тарифом, який в Україні є одним з найвищих у Європі.
Зокрема, такий ринок передбачає запровадження нової моделі взаємовідносин між постачальниками та споживачами електроенергії: ліквідовується єдиний покупець та продавець електроенергії — Енергоринок. Натомість продавати електроенергію мають відповідно до двосторонніх угод між виробниками та постачальниками або споживачами. Також запроваджуються біржі з продажу електроенергії: ринок на добу наперед, ринок продажу електрики в межах доби, а також балансуючий ринок.