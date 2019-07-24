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Чт., лип.
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"ArcelorMittal" може отримати понад $1 млн збитків через обшуки СБУ

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ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" за підсумками поточного місяця може отримати $1,3 млн збитків через вимушену зупинку пуско-налагоджувальних робіт на машині безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) № 3 після обшуку Служби безпеки України.

Про це на брифінгу повідомив в.о. генерального директора підприємства Олександр Іванов, інформує БІЗНЕС.

Він повідомив, що у результаті обшуку СБУ арештувала машину безперервного лиття МБЛЗ-3 і таким чином заморозила проєкт на $155 млн. "Її будівництво надалі не продовжується. Пуско-налагоджувальні роботи не ведуться. Ті кошти, які були вкладені в це — 155 млн доларів — заморожені по суті. І на сьогоднішній день наша компанія зазнає збитків", — стверджує Іванов.

За його словами, у липні підприємство планувало отримати першу продукцію на цій МБЛЗ, а в серпні вивести її приблизно на половину від проєктної потужності, яка становить близько 1,3 млн тонн на рік.

Нагадаємо:

збитки СБУ ArcelorMittal Кривий Ріг