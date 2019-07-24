"ArcelorMittal" може отримати понад $1 млн збитків через обшуки СБУ

ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" за підсумками поточного місяця може отримати $1,3 млн збитків через вимушену зупинку пуско-налагоджувальних робіт на машині безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) № 3 після обшуку Служби безпеки України.
Про це на брифінгу повідомив в.о. генерального директора підприємства Олександр Іванов, інформує БІЗНЕС.
Він повідомив, що у результаті обшуку СБУ арештувала машину безперервного лиття МБЛЗ-3 і таким чином заморозила проєкт на $155 млн. "Її будівництво надалі не продовжується. Пуско-налагоджувальні роботи не ведуться. Ті кошти, які були вкладені в це — 155 млн доларів — заморожені по суті. І на сьогоднішній день наша компанія зазнає збитків", — стверджує Іванов.
За його словами, у липні підприємство планувало отримати першу продукцію на цій МБЛЗ, а в серпні вивести її приблизно на половину від проєктної потужності, яка становить близько 1,3 млн тонн на рік.
Нагадаємо:
- Нещодавно під час робочого візиту до Кривого Рогу президент Володимир Зеленський розкритикував гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні.
- 17 липня СБУ повідомила, що порушила кримінальну справу проти підприємства в Кривому Розі за забруднення навколишнього середовища за статтею 441 Кримінального кодексу України - "екоцид". Проте на підприємстві заявили, що не отримували від СБУ інформації про порушення справи.
- 20 липня СБУ влаштувала обшуки на "ArcelorMittal Кривий Ріг" та заморозила проєкт на $150 млн.
- СБУ на брифінгу 22 липня звинуватила менеджмент ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій індійського бізнесмена, власника металургійної компанії "АрселорМіттал" Лакшмі Міттала. Однак в "ArcelorMittal Кривий Ріг" назвали некоректною заяву керівництва СБУ про високий рівень радіації на підприємстві. Також підприємство попередили про чергову перевірку.