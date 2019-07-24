Китайці планують інвестувати в Миколаївський порт

Представники компанії Posco Daewoo Corporation та Orexim Group обговорили з керівництвом адміністрації Миколаївського морського порту можливу співпрацю на інвестиційних площадках порту.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу порту.

Зокрема, йдеться про причали №14(А), 16, 17. Під час зустрічі сторони обговорили перспективи розвитку державно-приватного партнерства та можливості залучення коштів у розвиток інвестиційних проектів.

Також керівництво Миколаївського морпорту ознайомило членів іноземної делегації з особливостями географічного розташування потужностей, виробничими характеристиками портових терміналів, вантажами на причалах, характеристиками автомобільних та залізничних підходів до порту.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року Адміністрація морських портів України домовилася з однією з найбільших світових продовольчих корпорацій COFCO про реалізацію спільного проєкту з розвитку зернового терміналу та реконструкції причалу № 0 в Миколаївському порту. Також зараз у роботі перебуває низка інших проєктів, зокрема, будівництво причалу № 8. Їх реалізація збільшить можливості Миколаївського порту з перевалки вантажів щонайменше на 4 млн т на рік.