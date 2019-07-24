У Києві нарахували 152 ризикових об’єкта житлового будівництва

У Києві налічується 152 ризикових об’єкта будівництва, що становить 73% від загальної кількості будинків, що зводяться.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією Monitor.Estate спільно з "Українським клубом нерухомості", повідомляє БІЗНЕС.

Фахівці компаній проаналізували 208 об’єктів житлового будівництва в українській столиці із запланованим терміном введення в експлуатацію у 2019-2022 рр.

"У Києві 107 об’єктів житлового будівництва, а це понад 51% від загальної кількості новобудів, зводяться на землях з неналежним цільовим призначенням. Окрім цього без отриманих дозволів на виконання будівельних робіт зводиться 101 об’єкт, що становить 48% від загальної кількості", – розповів Володимир Копоть, засновник компанії Monitor.Estate, що спеціалізується на юридичному online-аудиті первинного ринку житла в Україні.

За словами експерта, без необхідних ліцензій на виконання будівельних робіт зводиться 12 об’єктів (5% від загальної кількості новобудов), ще 125 будівництв відбувається за наявності податкового боргу в забудовників.

При цьому найбільша кількість ризикових новобудов зосереджена в Голосіївському (29 об’єктів або 78,4% від загальної кількості новобудов у цьому районі), у Шевченківському (22 об’єкта або 66,7% від кількості об’єктів у районі) та Солом’янському районах (20 об’єктів або 71,4% від кількості об’єктів у районі).

На думку співзасновниці "Українського клубу нерухомості" (UREClub) Ольги Соловей, результати дослідження свідчать, що будівельна галузь потребує суттєвих реформ, які б унеможливили, з одного боку, свавілля чиновників, а з іншого – не контрольованість дій забудовників.

Так, за її словами, одним із важливих напрямків вирішення проблем будівельної галузі може стати реформа Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Вона зазначила, що UREClub вже направив на розгляд робочої групи Мінрегіонбуду низку пропозицій щодо негайного реформування ДАБІ. "Система архітектурно-будівельного контролю та нагляду штучно гальмує розвиток будівельної галузі. Така ситуація негативно відбивається на залученні інвестицій до ринку нерухомості України, стримує зростання валового внутрішнього продукту, створює корупційне тло у роботі будівельної галузі", – вважає Соловей.

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Водночас експертка наголосила на необхідності переглянути і змінити законодавство щодо завдань діяльності ДАБІ, скорочення надмірних і неефективних повноважень цього державного органу. "Ми також пропонуємо запровадити ефективні механізми реагування на істотні випадки порушення містобудівного законодавства, закріплення пріоритету функцій ДАБІ з надання адміністративних послуг та консультативно-дорадчих функцій над контрольно-наглядовими. Крім того, на часі є необхідність затвердження детальних технологічних карток із надання усієї номенклатури адміністративних послуг усіма територіальними підрозділами ДАБІ та центральним апаратом", – підсумувала Соловей.

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