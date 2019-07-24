Бізнес визначив вісім пріоритетів для новообраної Ради

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) визначила вісім пріоритетних напрямків, на яку має звернути увагу новообрана Верховна Рада, щоб створити якісніші умови для роботи бізнесу та покращити інвестиційний клімат в Україні.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу асоціації.

Боротьба з тіньовою економікою

Для протидії тіньовій економіці в асоціації вважають за доцільне провести тотальну фіскалізацію та впровадити новітні технології РРО. Також, на думку бізнесу, необхідно забезпечити захист прав інтелектуальної власності, підвищення відповідальності за невидачу фіскальних чеків, популяризацію безготівкових розрахунків, діджиталізацію процесів комунікації між бізнесом і владою, створення цивілізованого ринку електронної комерції, боротьбу з фальсифікатом, зокрема, харчових продуктів.

Доступ до новітніх технологій

У контексті доступу до новітніх технологій, на думку асоціації, слід надати доступ українським аграріям до найсучасніших технологій захисту врожаю, а також скасувати деякі обмеження щодо клінічних випробувань, декриміналізувати клінічні дослідження.

Подальша гармонізація законодавства України з європейським законодавством

В ЄБА рекомендують врегулювати питання ринкового нагляду, запровадити європейський спосіб поводження з відходами, а також не допустити фактичного скасування захисту прав інтелектуальної власності для засобів захисту рослин за допомогою впровадження механізму так званого "експериментального виключення".

Митний контроль

Для прискорення проходження митного оформлення вантажів при здійсненні експортно-імпортних операцій в Асоціації вважають за доцільне паралельно з "єдиним вікном" забезпечити функціонування інституту авторизованого економічного оператора та системи простежування вантажів — так звана система NCTS, коли відбувається прозорий обмін інформацією між митницею України та митницями інших.

Зниження фіскального тиску на бізнес

В ЄБА вважають, що для зниження фіскального тиску на бізнес необхідно скасувати штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної, штрафи за самостійне уточнення звітів про контрольованих операціях, але при цьому повернути "старі" суми ПДВ, сформовані до 1 січня 2016 року.

Розвиток інфраструктури

Пріоритетними для бізнес-спільноти залишаються законопроекти про водний та залізничний транспорт.

Також для залучення приватних інвестицій у сферу логістики Асоціація пропонує впровадити одну з найпоширеніших форм державно-приватного партнерства – концесію (відповідний законопроект вже є у Верховній Раді) та одночасно створити Комісію з питань регулювання транспорту.

Розвиток людських ресурсів

У цьому контексті в Асоціації рекомендують ухвалити сучасніший Трудовий кодекс, а також врегулювати питання працевлаштування іноземців.

Розвиток природних ресурсів

Бізнес-спільнота рекомендує запровадити національну лісову політику, а також розробити новий кодекс про надра та запустити цивілізовану систему ринкових відносин з земельними ресурсами.

"Це далеко не вичерпний перелік пропозицій, адже багато ще треба зробити в контексті боротьби з корупцією, реформи судової гілки влади та правоохоронних органів. Тому, сподіваємося, що новообрана Верховна Рада прислухається до голосу прозорого та законослухняного бізнесу і вже з перших днів роботи почне ефективно взаємодіяти з його представниками", – зазначили в Європейській Бізнес Асоціації.

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