За час війни порти Азова недоотримали 6 млрд грн доходу

З початку російської агресії українські морські порти на Азовському морі недоотримали майже 6 млрд грн доходу.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив керівник Адміністрації морських портів України (АМПУ) Райвіс Вецкаганс, інформує БІЗНЕС.

"За час агресії з боку Росії азовські порти втратили практично половину вантажів, а кількість суднозаходів зменшилася більше ніж удвічі. У підсумку з 2014 року, за нашими підрахунками, порти недоотримали доходу на суму близько 6 млрд грн. І тут не враховано збитки і додвитрати експортерів, пов'язані з простоєм і переорієнтацією вантажопотоків", — сказав Вецкаганс.

Він вважає, що українські порти на Азові потребують комплексної підтримки на державному та міжнародному рівнях. На його думку, саме завдяки такому об'єднанню зусиль у 2018 році вдалося зняти блокаду з портів "Маріуполь" і "Бердянськ".

"Зараз ми намагаємося максимально поліпшити ситуацію в портах Азова, допомогти їм залишатися конкурентними. Обсяг інвестицій АМПУ в порти "Маріуполь" і "Бердянськ" за 2018-2020 рр. перевищить 1 млрд грн", — повідомив очільник АМПУ.

За його словами, на початку липня в "Маріуполь" зайшло перше судно днопоглиблювального флоту підрядника, який виконуватиме роботи з підтримання паспортних глибин у наших портах на Азові.

До кінця року планується завершити реконструкцію причалу №4 у Маріупольському порту. "Цей проект реалізується паралельно з будівництвом державною стивідорною компанією нового зернового терміналу. Введення в експлуатацію цих об'єктів дасть змогу диверсифікувати номенклатуру вантажів, які перевалює порт, і відкрити нові можливості для бізнесу в цьому регіоні", — додав Вецкаганс.

Нагадаємо: