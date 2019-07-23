"ArcelorMittal" попередили про чергову "облаву"

Про це сьогодні на брифінгу повідомив в.о. генерального директора підприємства Олександр Іванов, інформує БІЗНЕС.

"Нас вже попередили, що нас очікує наступна перевірка, яка буде пов`язана з екологією. І вона знову проходитиме з відома СБУ. Це трохи напрягає вже. Тобто ми відчуваємо цей тиск і ми не розуміємо, що потрібно робити далі. Ми, з одного боку, діємо в рамках законодавчого поля, і в той же час нас постійно звинувачують у брехні. Я розумію, що проблеми з екологією має місце і вона існує на всіх металургійних підприємствах. Але говорити, що саме "ArcelorMittal Кривий Ріг" знищує рослинність навкруги мені здається дещо занадто...Я відчуваю, що йде цілеспрямований тиск, який нас непокоїть", — заявив Іванов.

Також, коментуючи результати замірів радіаційного фону, керівник підприємства припустив, що спеціалісти СБУ "щось недозрозуміли". "Судячи з того брифінгу, який був вчора, де спеціалісти ніяк не могли зрозуміти, що таке мікро, а що таке мілі...Це перший клас четверта четверть.Тому я б посміявся разом з усіма, але трошки сумно. Мені вся ця драма нагадує якийсь фарс. Тобто ми робимо все у відповідності до закону. І саме наше підприємство, яке, мабуть, одне із наймодернізованіших, тим не менш, переживає постійні перевірки. Нам дорікають, що ми роками не допускаємо до перевірки інспекції з охорони праці чи екології. Це не так. По екології ми пройшли позачергову перевірку в квітні цього року, ми працюємо з цими приписами. І буквально протягом місяця до нас знову хочуть зайти якісь люди, причому підкріплені громадськістю, депутатами і всіма, ким можливо для того, щоб знову спробувати натиснути на нас", — сказав Іванов.

Він припустив, що остання перевірка СБУ могла бути ініційована з подачі когось з місцевої влади. "Можливо, якесь непорозуміння. Можливо, після приїзду нашого президента хтось з місцевої влади вирішив проявити особистий почин, можливо перестарався дещо в цій роботі", — сказав Іванов.

За його словами, через кілька днів після приїзду президента до Кривого Рогу керівництво "ArcelorMittal" викликали в облдержадміністрацію. "Ми спробували провести конструктивну розмову з приводу наших намірів, наших планів і що б ми хотіли зробити, щоб, з одного боку, президент побачив наші зусилля, з іншого — показати ті величезні інвестиції, щоб продовжити ту роботу, яка є", — розповів очільник підприємства. Він зазначив, що вже через кілька днів після цієї розмови на "ArcelorMittal" завітали силовики.

Іванов ще раз підтвердив, що за результатами перевірки СБУ арештувала машину безперервного лиття МБЛЗ-3 і таким чином заморозила проєкт на $155 млн. "Її будівництво надалі не продовжується. Пуско-налагоджувальні роботи не ведуться. Ті кошти, які були вкладені в це — 155 млн доларів — заморожені по суті. І на сьогоднішній день наша компанія зазнає збитків", — стверджує він.

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