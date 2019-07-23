Верховний суд відклав справу про звільнення борця з монополістами в АМКУ

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Суд відклав розгляд справи у зв’язку з необхідністю витребування від АМКУ інформації та документів щодо направлення (або не направлення) пропозицій прем’єр-міністру України щодо мого звільнення до 18 вересня до 14:30", — написала Загребельска.

Вона запевняє, що оскаржує указ президента не для того, щоб повернутись на посаду. "Адже ви знаєте, що в Україні чиновників навіть по рішенню Європейського суду не поновлюють на роботі. А тому, що я вважаю його незаконним та прийнятим з політичних, а не юридичних мотивів. А також таким, що полишає надії на можливість здобуття конкурентним відомством незалежності від політиків та впливових монополістів найближчим часом", — зазначила держуповноважена.

При цьому вона додала, що причини її звільнення досі невідомі. Це вона пов'язує з розслідуваннями та голосуваннями проти рішень, що були вигідні впливовим монополістам. Також причинами звільнення Загребельська вважає свідчення, які вона давала у якості свідка проти голови АМКУ в кримінальному провадженні, що стосувалось діяльності тютюнового монополіста.

Вона наголосила, що це перше звільнення члена Комітету за відсутності заяви про відставку, не у зв’язку з досягненням пенсійного віку і не за станом здоров’я.

Нагадаємо, 5 липня президент Володимир Зеленський звільнив трьох держуповноважених АМКУ: Агію Загребельську, Валерія Полюховича та заступника голови АМКУ Андрія Вовка.