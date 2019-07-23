Верховний суд відклав справу про звільнення борця з монополістами в АМКУ

Верховний суд відклав розгляд справи за позовом колишнього члена Антимонопольного комітету України (АМКУ) Агії Загребельської, яка оскаржує указ президента Володимира Зеленського про її звільнення.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Суд відклав розгляд справи у зв’язку з необхідністю витребування від АМКУ інформації та документів щодо направлення (або не направлення) пропозицій прем’єр-міністру України щодо мого звільнення до 18 вересня до 14:30", — написала Загребельска.
Вона запевняє, що оскаржує указ президента не для того, щоб повернутись на посаду. "Адже ви знаєте, що в Україні чиновників навіть по рішенню Європейського суду не поновлюють на роботі. А тому, що я вважаю його незаконним та прийнятим з політичних, а не юридичних мотивів. А також таким, що полишає надії на можливість здобуття конкурентним відомством незалежності від політиків та впливових монополістів найближчим часом", — зазначила держуповноважена.
При цьому вона додала, що причини її звільнення досі невідомі. Це вона пов'язує з розслідуваннями та голосуваннями проти рішень, що були вигідні впливовим монополістам. Також причинами звільнення Загребельська вважає свідчення, які вона давала у якості свідка проти голови АМКУ в кримінальному провадженні, що стосувалось діяльності тютюнового монополіста.
Вона наголосила, що це перше звільнення члена Комітету за відсутності заяви про відставку, не у зв’язку з досягненням пенсійного віку і не за станом здоров’я.
Нагадаємо, 5 липня президент Володимир Зеленський звільнив трьох держуповноважених АМКУ: Агію Загребельську, Валерія Полюховича та заступника голови АМКУ Андрія Вовка.