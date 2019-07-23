В Україні поменшало аграрних холдингів

За минулий 2018 рік кількість аграрних холдингів в Україні скоротилася з 93 до 85.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Зазначається, що разом із кількістю гравців скоротився і сукупний земельний банк агрохолдингів. "Проте більш показовим є той факт, що скоротився також земельний банк 15-ти найбільших компаній – з 3,3 млн га у 2017-му до 3,2 млн га у 2018-му", – наголошують в УКАБ.

Також минулий рік видався не дуже вдалим з точки зору фінансових показників для більшості публічних аграрних холдингів України (компанії, які торгуються на фондових біржах; таких нараховується 12).

Лише чотирьом публічним агрохолдингам вдалося покращити своє становище за минулий рік у порівнянні з 2017 роком: IMC, AgroGeneration, Agroton та Agromino.

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При цьому сукупне значення EBITDA (з англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization аналітичний – показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат по виплаті відсотків, податків, зносу і нарахованої амортизації, – ред.) українських публічних агрохолдингів зменшилося за 2018 рік на 19% або на $204 млн – з $1056,6 млн у 2017 до $853,6 млн у 2018.

"Зниження середньої рентабельності призвело до погіршення показника боргового навантаження (який Нацбанк рахує як xистий борг/EBITDA), що у свою чергу значно ускладнює доступ до зовнішнього фінансування", – констатують в Українському клубі аграрного бізнесу.

Водночас зазначається, що агрохолдинги й досі залишаються найбільш продуктивним сегментом українських сільськогосподарських виробників, демонструючи найвищі рівні середньої врожайності поміж інших категорій виробників, як-то сільгосппідприємства та домогосподарства.