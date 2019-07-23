Гривні пророкують подальше зміцнення

Про це повідомив співголова Вищої експертної ради при НБУ Анатолій Гулей на свой сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Курс гривні продовжить зміцнюватися, а прибутковість за держборгом — падати, оскільки економіка країни досягла макроекономічної стабільності і тепер відновлюється", — написав Гулей.

За його даними, станом на 23 липня Нацбанк встановив офіційні курси валют на рівні: 2564,3112 грн за $100 та 2875,8750 грн за 100 євро.

У свою чергу, аналітики компанії Alpari прогнозують, що поточного тижня очікується незначне зниження долара до гривні. "Цього тижня ми очікуємо незначного зниження долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень поблизу 25,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,6/25,9 грн", — йдеться у пресрелізі компанії.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України прогнозує, що курс долара на кінець поточного року становитиме 27,4 грн за долар США. Згідно з прогнозом, у 2020 році обмінний курс гривні до долара США (в середньому за період) складе 28,2 грн/$1, у 2021 році — 29,4 /$, а в 2022 році — 30 грн /$1.