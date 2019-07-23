Український бізнес запропонував рецепт стимуляції розвитку міжнародної кооперації

Представники Української Ради Бізнесу (УРБ), до складу якої входять 76 бізнес-асоціацій, та фахівці IFC, World Bank group пропонують схвалити Податковий Кодекс Розвитку та оновлений Митний кодекс, щоб забезпечити розвиток міжнародної кооперації для українських виробничих компаній.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу УРБ.

Зокрема, головною перешкодою, яка заважає приходити іноземним та українським інвесторам та створювати виробництва, фахівці назвали вкрай низький рівень розвитку інституцій. Згідно з дослідженням Світового банку, Україна за всіма показниками відстає від найменш інституційно розвинених країн Європи.

"Відповідно, у першу чергу необхідно забезпечити завершення судової реформи, провести інституційну реформу податкової та митної служб, прибрати всі підрозділи правохоронних органів, які займаються економікою та створити єдину аналітичну Службу боротьби з економічними злочинами тощо", — наголошують в УРБ.

Крім того, експерти зазначили, що українське законодавство має низку суттєвих недоліків, зокрема:

- наявність великої кількості податкових пільг, вилучень з-під оподаткування окремих складових об’єкта оподаткування та преференційних режимів, що значно викривлюють податковий "ландшафт" та спотворюють конкуренцію.

- високий рівень податкового навантаження, зокрема, на фонд оплати праці, пов’язаний з надмірним та не оптимальним за рівнем розвитку держави перерозподілом валового внутрішнього продукту через публічні фінанси.

- суттєві прогалини у діючому податковому законодавстві, які дозволяють великому бізнесу користуватись численними схемами по ухиленню від сплати податків за допомогою "офшорних інструментів".

- обтяжливе адміністрування – порушення принципу стабільності, відсутність своєчасного методичного, консультаційного та технічного забезпечення

- структура податків не відповідає національним особливостям та цілям економічного розвитку, зокрема, занадто велику роль для країни, у якій існує системна корупція, відіграють прямі податки та квазіподатки (оподаткування праці), водночас невагомими є податки на нерухомість та землю.

Для усунення цих недоліків фахівці вважають за необхідне ухвалити оновлені системні документи — Податковий Кодекс Розвиту та оновлений Митний кодекс.

"Концепції цих документів були напрацьовані аналітичними центрами та десятками бізнес асоціацій, зроблено розрахунки впливу на держбюджет і документи готові для публічного обговорення", — зазначили в УРБ.

Учасники домовились про подальшу співпрацю та необхідність детального аналізу напрацьованих документів.

Нагадаємо, 10 липня у Києві відбувся круглий стіл, на якому обговорили проекти Податкового кодексу розвитку, Митного кодексу, концепції Доктрини економічної безпеки України та Концепцію створення єдиного органу по розслідуванню економічних злочинів.