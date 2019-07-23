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Український бізнес запропонував рецепт стимуляції розвитку міжнародної кооперації

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Представники Української Ради Бізнесу (УРБ), до складу якої входять 76 бізнес-асоціацій, та фахівці IFC, World Bank group пропонують схвалити Податковий Кодекс Розвитку та оновлений Митний кодекс, щоб забезпечити розвиток міжнародної кооперації для українських виробничих компаній.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу УРБ.

Зокрема, головною перешкодою, яка заважає приходити іноземним та українським інвесторам та створювати виробництва, фахівці назвали вкрай низький рівень розвитку інституцій. Згідно з дослідженням Світового банку, Україна за всіма показниками відстає від найменш інституційно розвинених країн Європи.

"Відповідно, у першу чергу необхідно забезпечити завершення судової реформи, провести інституційну реформу податкової та митної служб, прибрати всі підрозділи правохоронних органів, які займаються економікою та створити єдину аналітичну Службу боротьби з економічними злочинами тощо", — наголошують в УРБ.

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Крім того, експерти зазначили, що українське законодавство має низку суттєвих недоліків, зокрема:

- наявність великої кількості податкових пільг, вилучень з-під оподаткування окремих складових об’єкта оподаткування та преференційних режимів, що значно викривлюють податковий "ландшафт" та спотворюють конкуренцію.

- високий рівень податкового навантаження, зокрема, на фонд оплати праці, пов’язаний з надмірним та не оптимальним за рівнем розвитку держави перерозподілом валового внутрішнього продукту через публічні фінанси.

- суттєві прогалини у діючому податковому законодавстві, які дозволяють великому бізнесу користуватись численними схемами по ухиленню від сплати податків за допомогою "офшорних інструментів".

- обтяжливе адміністрування – порушення принципу стабільності, відсутність своєчасного методичного, консультаційного та технічного забезпечення

- структура податків не відповідає національним особливостям та цілям економічного розвитку, зокрема, занадто велику роль для країни, у якій існує системна корупція, відіграють  прямі податки та квазіподатки (оподаткування праці), водночас невагомими є податки на нерухомість та землю.

Для усунення цих недоліків фахівці вважають за необхідне ухвалити оновлені системні документи — Податковий Кодекс Розвиту та оновлений Митний кодекс.

"Концепції цих документів були напрацьовані аналітичними центрами та десятками бізнес асоціацій, зроблено розрахунки впливу на держбюджет і документи готові для публічного обговорення", — зазначили в УРБ.

Учасники домовились про подальшу співпрацю та необхідність детального аналізу напрацьованих документів.

Нагадаємо, 10 липня у Києві відбувся круглий стіл, на якому обговорили проекти Податкового кодексу розвиткуМитного кодексу, концепції Доктрини економічної безпеки України та Концепцію створення єдиного органу по розслідуванню економічних злочинів.

Українська Рада Бізнесу Податковий Кодекс Розвитку Митний кодекс