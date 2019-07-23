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Український оператор зв'язку спільно з Alibaba запустили IT Market

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Український національний оператор зв'язку "Інтертелеком" спільно з азіатським торгівельним майданчиком AliExpress запустили маркетплейс IT Market.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт компанії.

Зазначено, що партнерську угоду між "Інтертелекомом" і китайською компанією Alibaba, в структуру якої входить AliExpress, було підписано навесні 2019 року. 

На сайті представлені різні категорії товарів: від одягу до електроніки.

За даними оператора, українці зможуть купувати товари та послуги мобільного оператора, а також товари з AliExpress на вітчизняній торговельній платформі.

Проєкт пропонує кешбек-сервіс товарів з AliExpress. "На відміну від типових кешбек-сервісів, IT Market надає можливість своїм користувачам витрачати суми накопиченого кешбеку на послуги зв'язку від Інтертелеком, не сплачуючи відсотки по комісії, а також виводити кошти на особисті банківські картки або використовувати сервіс мобільних платежів; отримувати додаткові знижки, купувати товари з підвищеним дисконтом, а співробітники центру інформаційної підтримки Інтертелеком завжди нададуть кваліфіковану допомогу при покупці і проінформують клієнта про стан його замовлення", — розповів генеральний директор "Інтертелеком" Віталій Власенко.

Нагадаємо:

Alibaba Інтертелеком IT Market