Українським аграріям пропонують швидкий кредит до 5 млн грн

Аграрна компанія "UKRAVIT" пропонує українським аграріям оформити швидкий агрокредит на півроку до 5 млн грн під відсоткову ставку 0,01 %

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Facebook-сторінку компанії.

"Відтепер отримати швидкий агрокредит до 5 млн грн під відсоткову ставку 0,01% на перші півроку можна й у "МТБ Банку". Адже для зручності клієнтів програма UKRAVIT Finance розширює перелік фінансових партнерів", – йдеться у повідомленні.

Для отримання позики клієнтам пропонується заповнити анкету та надати свою фінансову звітність й рахунок-фактуру на придбання продукції UKRAVIT. З деталями оформлення швидкого агрокредиту можна ознайомитися на сайті "МТБ Банку".

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Довідка: Корпорація UKRAVIT – аграрна компанія, один з лідерів ринку засобів захисту рослин. Основними напрямками діяльності компанії є виробництво і продаж пестицидів і добрив з мікроелементами, які інтенсивно застосовуються в сучасному ресурсозберігаючому землеробстві, засобів для знищення гризунів та побутових комах.