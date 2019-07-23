Справа про "екоцид": В "ArcelorMittal" звинуватили СБУ в маніпуляціях

Про це йдеться в заяві підприємства, яке опубліковано на його сайті, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, в "ArcelorMittal" роз`яснили інформацію СБУ про те, що за результатами вимірювання радіаційного фону на МБЛЗ-3 його рівень склав 4,4 мікрозіверт на годину, що перевищує допустиму норму.

"Вважаємо за необхідне пояснити, що дане конкретне вимірювання було здійснено співробітниками СБУ після того, як було знято круглу металеву кришку з контейнера, в якому знаходиться джерело іонізуючого випромінювання, про що й сказано у протоколі обшуку СБУ. При цьому у самому ж протоколі трохи нижче вказано, що цей показник (4,4 мкЗв/год) при даному вимірюванні є гранично допустимим", — йдеться в заяві.

Відзначається, що результати вимірів безпосередньо залежать від відстані до джерела, а також від того, відкрита чи закрита кришка джерела випромінювання.

"При цьому учасники брифінгу змовчали про те, що при закритій кришці рівень радіації за вимірюваннями тієї ж СБУ на відстані 10 см від джерела вагався від 1,1 до 1,3 мкЗв/год – і це теж в межах норм основних санітарних правил протирадіаційного захисту України, які, у свою чергу, розроблені відповідно до законодавства", — зазначили на підприємстві.

Тому сьогодні фахівці радіаційного контролю "ArcelorMittal Кривий Ріг" вирішили ще раз провести заміри рівня радіації на робочому майданчику машини безперервного лиття сталі (МБЛЗ-3).

"Вимірювання проводили у чотирьох точках. У зоні безпосередньої близькості від джерела випромінювання показання складають 1,5 мікрозіверт на годину, на відстані 50–60 см від блоку джерела – 0,2 мкЗв/год. На бічній поверхні – 0,35 мкЗв/год і на відстані одного метра – 0,17 мкЗв/год. Згідно із санітарними правилами та нормами України, середнє значення у робочій зоні не повинне перевищувати 0,5 мікрозіверт на годину. Показання свідчать, що дані у межах норми. На блоці джерела у нас 1,5 мкЗв/год, де допускається середнє значення не вище за 3 мкЗв/год. Ми неодноразово здійснювали дані вимірювання, і зараз вони теж у межах норми, жодних перевищень немає", — запевняє начальник відділу радіаційного контролю департаменту автоматизації технологічних процесів Олександр Мазур.

Крім того, на підприємстві зауважили, що співробітники СБУ виявили пильну цікавість не до застарілих агрегатів, а до нового об'єкту з сучасною технологією – МБЛЗ-3.



"Нова МБЛЗ-3 ще не введена в експлуатацію, проводилися гарячі випробування. Вона є складовою частиною масштабного комплексу загальною площею понад 100 тис. квадратних метрів – нового відділення безперервної розливки сталі, що включає дві нові МБЛЗ – № 2 і № 3 (друга машина ще будується). Наразі рішенням СБУ усі роботи на МБЛЗ-3 припинено. Проект вартістю 150 млн доларів заморожено", – заявили в "ArcelorMittal".

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