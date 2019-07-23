Зеленський підписав указ про боротьбу з рейдерством

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи щодо протидії рейдерству", який пропонує набір інструментів для належного захисту власників бізнесу і протидії позбавленню їх майнових прав.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Питання рейдерства стало одним із найболючіших для бізнесу. За різними оцінками, протягом останніх шести років відбулося понад три тисячі захоплень. Зазвичай це зміна власника через підробку документів, через реєстраторів, яких не існує, або "дірки" у реєстрі. Схеми різні, а суть одна. Сьогоднішнє рішення — це реальний крок, щоб покласти цьому край", — сказав заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук.

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За його словами, указ, серед іншого, передбачає розробку та ухвалення найближчим часом законопроекту про зміни до програмного забезпечення державних реєстрів, що "істотно зменшить ризики та частоту рейдерства".

Серед ключових технологічних змін Гончарук назвав:

- автоматичний моніторинг ризикових транзакцій із подальшим підтвердженням / зупинкою реєстраційних дій;

- створення бек-офісу, що переглядатиме транзакції з підвищеним ризиком;

- фото- та відеофіксація учасників транзакцій;

- запровадження додаткового підтвердження здійснення реєстраційних операцій (наприклад, SMS-пароль або MobileID) та додаткової авторизації учасників транзакції (наприклад, ЕЦП).

"Усі ці зміни допоможуть підприємцям вести бізнес безпечно та мінімізувати ризики рейдерства в Україні", — переконаний заступник керівника Офісу президента.

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