У Раді пропонують створити IT-комітет, який вже існує

Політична партія "Голос" пропонує створити у новій Верховній Раді окремий комітет, який би опікувався питаннями розвитку високих технологій як пріоритетної галузі.

Про це повідомив лідер політсили Святослав Вакарчука, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні це важлива галузь для України, вона розвивається дуже потужно. Ми можемо допомогти їй. Однак саме по собі створення окремого комітету нічого не дасть — треба розуміти, якими будуть його функції, чим він може допомогти", — зазначив Вакарчук.

Однак перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що такий комітет вже існує.

Нагадаємо, керуючий директор GlobalLogic у Центральній та Східній Європі Ігор Бєда заявив, що, за попередніми прогнозами, до 2024 року вартість української IT-індустрії становитиме $10 млрд.