Геть "совок": В Україні хочуть оновити класифікацію ресторанів і кафе

Про це повідомив заступник голови Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За його словами, в Україні дуже застаріла класифікація закладів громадського харчування, яка діє ще з радянських часів. Парцхаладзе наголошує, що це може призвести до порушень в облаштуванні приміщень, проведенні комунікацій і дотриманні санітарних вимог.

"У діючих нормах ДБН щодо закладів харчування містяться тільки такі їх різновиди: ресторани-бари, кафе, кав'ярні, кафе-бари, кафе-пекарні, кафетерії, закусочні (пельменні, вареничні, піцерії, котлетна, млинцеві тощо), бари, нічні клуби, пивні зали, їдальні, буфети тощо. Але зовсім не визначені такі сучасні установи як фаст-фуд, вулична їжа (стрітфуд), фудкорти, лаундж-бари, бургерні, кондитерські, паби, суші, детокс-, спорт- і smoky-бари та інші", — написав він.

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Також в діючих нормах не врегульовано питання можливої ​​зміни/перекваліфікації одного різновиду закладу на інший. "Це також створює складнощі та може провокувати порушення в облаштуванні нових приміщень...Ми зараз активно працюємо над оновленням норм загальної командою — з експертами і фахівцями будівництва, а також і самими рестораторами і громадськістю", — додав Парцхаладзе.

Нагадаємо, за даними компанії UTG, за перше півріччя 2019 року сегмент e-commerce в Україні виріс на 3%, а частка фуд-кортів уже досягає 30%.