ДФС отримала нового очільника

Кабінет міністрів України призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби України Дениса Гутенка.
Про це йдеться у розпорядженні уряду від 17 липня, оприлюдненого на сайті Кабміну, інформує БІЗНЕС.
Гутенко приступить до виконання обов'язків сьогодні, 23 липня.
До цього він працював директором департаменту таргетингу і управління митними ризиками ДФС. Раніше Гутенко обіймав ключові посади в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.
Нагадаємо:
- 14 липня президент України Володимир Зеленський закликав в.о. голови ДФС Олександра Власова написати заяву про відставку за невиконання домовленостей щодо звільнення глав чотирьох митниць. Того ж дня Власов написав заяву на звільнення.
- 17 липня уряд звільнив Олександра Власова з посади в. о. голови ДФС.