ДФС отримала нового очільника

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 17 липня, оприлюдненого на сайті Кабміну, інформує БІЗНЕС.

Гутенко приступить до виконання обов'язків сьогодні, 23 липня.

До цього він працював директором департаменту таргетингу і управління митними ризиками ДФС. Раніше Гутенко обіймав ключові посади в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

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