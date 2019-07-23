Чи така страшна реєстрація…

Данило Глоба

Про відповідальність недоторканих

Володимир Полевий

Кадровий магніт

Олег Лиховид

Інспекції Держпраці: перевірок не…

Данило Глоба

Інновації від одеських митарів:…

Володимир Полевий

Як делегувати повноваження

Річард Бренсон

БІЗНЕС-ЗАХИСТ як місія

Володимир Чеповий

24
Ср., лип.
12 Нові матеріали

ДФС отримала нового очільника

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Кабінет міністрів України призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби України Дениса Гутенка.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 17 липня, оприлюдненого на сайті Кабміну, інформує БІЗНЕС.

Гутенко приступить до виконання обов'язків сьогодні, 23 липня.

До цього він працював директором департаменту таргетингу і управління митними ризиками ДФС. Раніше Гутенко обіймав ключові посади в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. 

Нагадаємо:

ДФС Денис Гутенко