Глава СБУ назвав причину обшуків в "АрселорМіттал"

Про це на брифінгу заявив в.о. голови СБУ Іван Баканов, інформує БІЗНЕС.

"Я впевнений, що Лакшмі Міттал, який є потужним міжнародним інвестором з офісами по всьому світу, намагаючись здійснити цю інвестицію..., не мав на меті нічого поганого. Але я впевнений, що той менеджмент, який працює на підприємстві, недбало ставився до своїх обов'язків. І тому повинен бути належним чином як мінімум дисциплінарно покараний", – сказав Баканов, додавши, що мова йде не про адміністративну відповідальність.

Він зауважив, що обшуки на підприємстві "проходили досить коректно", оскільки президент дав чітку вказівку "не кошмарити бізнес, в тому числі й під час обшуків".

Також Баканов запевнив, що "СБУ нічого не заарештовувала, ніякого обладнання", а інформацію, оприлюднену в ЗМІ з цього приводу, він назвав маніпуляцією.

За його словами, представники "АрселорМіттал" перешкоджали силовикам у здобутті необхідних матеріалів та максимально затягували час для того, "щоб викликати резонанс в суспільстві".

У свою чергу, начальник слідчого відділу Управління СБУ в Дніпропетровській області повідомив, що за результатами розгляду заяв громадян стосовно "АрселорМіттал" було порушено кримінальне провадження за статтею "екоцид".

"Під час роботи за вказаним кримінальним провадженням слідчий відділ отримав інформацію щодо можливих загроз життю та здоров`ю громадян. А саме, під час вчинення дій з налагодження однієї з установок, яка використовується в роботі, а саме машини безперервного лиття сталі, були допущені істотні порушення вимог радіаційної безпеки. У результаті чого випромінювання, яке йде від джерела іонізуючого випромінювання, перевищило допустимі межі", – розповів слідчий.

Він повідомив, що слідчі отримали ухвалу суду, яка дала право на обшук підприємства. За його словами, видача документації співробітниками підприємства здійснювалась дуже повільно, тому обшук тривав з 9-ї години ранку 20 липня до 1-ї години ночі 21 липня.

У результаті слідчих дій представники СБУ описали машину безперервного лиття, склали протокол та вилучили документацію. Водночас слідчий заперечив, що таким чином було заморожено проєкт "АрселорМіттал" на $150 млн. "Всі розуміють, що вилучити таку машину неможливо. Тому розмови про перешкоджання інвестиційній чи іншій програмі, на мій погляд, не відповідають дійсності", – заявив представник СБУ.

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