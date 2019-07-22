Що думає бізнес про результати виборів

Дострокові вибори до Верховної Ради відбулися навіть попри рекордно низьку явку. І, як свідчать попередні результати голосування, фаворитом цієї гонки стала партія "Слуга народу", яка може отримати абсолютну більшість в новому паламенті, а, відповідно, заволодіє штурвалом корабля під назвою "Україна".

БІЗНЕС поцікавився, що думають представники бізнес-спільноти про результати виборів та про економічні перспективи України у нових політичних реаліях.

Олександр Деркач, співвласник холдингу "Молочний альянс"

"Що мені видається важливим. Незважаючи на вражаючу перемогу, психологічний бар'єр 50 відсотків за партію, Слугами не перейдено. Вони потім "наздоженуть" мажоритарниками і назбирають в Раді більшість. Я в цьому не сумніваюсь. Але це все одно буде трохи інше. Я жив один раз під керівною і спрямовуючою рукою. Начебто і непогано жив. Але більше не хочу. Як би красиво і модно ця КПРС не називалася", – написав він у Facebook.

Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100

"Ну що, нове вікно можливостей.

1. Монокоаліція це і моновідповідальність. Кредит довіри отримано. Як і вся повнота відповідальності за те, що відбувається.

2. Це можливість сформувати НЕ квотний Кабмін, а реально професійний. Як професійну раду директорів, антикризових менеджерів для відновлення країни.

3. Це можливість прискорено перезавантажити судову систему – головну проблему України і базу процвітання корупції...

Державна система перемолола, з'їла і виплюнула не один десяток реформаторів. Діяти треба швидко.

Кінець 2019 року – рубікон. Далі, якщо активно не попрацювати – світова криза, консервація системи, падіння рейтингу і запит на нове оновлення. Український народ він такий", – написав Амелін у Facebook.

Сергій Погребной, патрнер в Sayenko Kharenko

"Кожен Президент і його оточення, починаючи з Ющенка, чудили не по-дитячому, маючи повну упевненість, що вони надовго))). Деякі були впевнені, що вони вічно будуть керувати (доїти) Україна. Деякі були впевнені, що їх діти успадкують Україну. Мене завжди дивувало як крісло президента зрушує мізки набакир. Сподіваюся, людина ж живе надією, що Україна рано чи пізно отримає свій шанс. Може цей шанс у нас є вже зараз, а може й ні. Так хочеться пожити при владі, яка буде щиро любити Україну та її народ. А то пенсія вже скоро, а багатої і квітучої України як немає, так і не було. Сумно", – поділився своїми відчуттями Погребной у Facebook.

Владислав Чечоткін, СЕО та засновник інтернет-магазину Rozetka

"Відчуття після виборів: як ніби тебе зіштовхнули з 10 метрів в воду.

Ще секунду тому всі дуріли та іржали... І тут вже летиш!

Змінити нічого не можеш, летиш з прискоренням і головне, щоб у воду не плазом, і якщо не плазом то випірнеш під гучний регіт.

А якщо плазом?

Якщо плазом, то може і не випірнеш", – написав він у Facebook.

Сергій Фурса, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

"Ключовою проблемою реформ останні 5 років було те, що багато ініціатив тонуло в парламенті. Менше 30% змін, які пропонував уряд, проходило через парламент. Звідси і низькі темпи реформ. Коли, наприклад, Словаччина робила свої реформи, при цьому дуже успішні, підтримка була 90%. Левова частка ініціатив уряду знаходила підтримку в парламенті. У підсумку, країна, яка перебувала на периферії дуже швидко добігла до рівня своїх сусідів. Тепер в Україні в новому парламенті є така можливість. Підтримувати зміни. Адже немає причин, за якими фракція президента не буде голосувати за ініціативи уряду президента. Залишилося тільки з'ясувати, що вважають за потрібне змінами в майбутньому уряді. І тоді ми або зможемо побігти по шляху Словаччини, або піти шляхом Венесуели. І там і там влада була консолідована і швидко впроваджувала те, що хотіла. Або робити структурні реформи, або дарувати людям щастя прямо зараз. Або вводити ринок землі, або дозволяти людям старше 70-і не платити комуналку. Або забирати у силовиків можливість доїти бізнес, або знижувати ціну на газ. Або зберігати незалежність Нацбанку, або переглядати націоналізацію Приватбанку. Або забезпечити верховенство права, або формувати владу разом з олігархами. Треба робити вибір. Не можна робити і те й інше. Або увійти в історію або в неї вляпатися", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Ілля Кенігштейн, засновник і CEO в Creative States

"Минулі парламентські вибори в Україні показали, наскільки сильно помиляються наші політичні еліти, традиційно ігноруючи думку народу і оточуючи себе красивими замками з піску. Можна звичайно і далі тішити себе ілюзіями про реванш і боротьбу за справедливість, але особисто я раджу хоча б раз спробувати тверезо і без прикрас поглянути на те, що відбувається", – написав він у Facebook.

Ігор Гуменний, президент в UBC Group

"Я прокинувся в новій країні?

6 ранку в Америці – це 13 в Україні.

Вікно можливостей відкрито.

Більшість в одних руках.

Маю велику надію на:

1. Судову реформу і верховенство права!

2. Структурні реформи. Скорочення держапарату. Держави має залишитися стільки-скільки потрібно для регулювання і управління. Державні структури не для того, щоб роботу давати своїм співробітникам, а для управління. Школа, щоб вчити, а не роботу вчителям давати. Медичні установи, щоб лікувати, а не роботу медикам давати. І так по всіх державних службах і структурах.

3. Податкова реформа. Україна повинна стати найпривабливішим місцем для бізнесу в Європі. Детінізація: у нас від 40 до 60% тіні.

4. Тотальна приватизація.

5. Ліквідація інфраструктурного монополізму .. деолігархізація.

6. Ринок землі.

7. Уряд технократів.

PS.Бізнесу не потрібно допомагати. Бізнесу потрібно створити умови. Бізнес як вірус грипу, сам розвивається при сприятливих умовах", – написав Гуменний у Facebook.

Андрій Худо, співвласник Холдингу емоцій "!FEST"

"Результати в принципі +/- зрозумілі. Враження – здивування... Очікування – формування технократичного уряду, проведення швидких реформ і, як результат, збільшення інвестицій в Україну, ріст економіки і збільшення доходу людей. Можна багато розказувати політичних казок, але вимір дуже простий – це рівень життя людей, які і є країною. Якщо рівень низький, то і ця влада буде змінена!", – висловив свою думку Худо у Facebook.

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Олексій Тимофеєв, топ-менеджер Trident Acquisitions Corp

"Вітаю своїх друзів, які перемогли. Не зазнавайтеся. Це мине. Тисну руку друзям, які програли. Не засмучуйтесь. І це пройде. Єдина стратегія, яка призводить до розвитку будь-якої організації, суспільства і держави в цілому – це пошук загальних цілей і цінностей, опора на них і спільне подолання розбіжностей в ім'я того, що важливо для всіх сторін.

Якщо починати з пошуку розбіжностей і їх розгойдування – ви отримаєте гарантований провал. "Кожне царство, поділене супроти себе, запустіє і всяке місто чи дім, поділені супроти себе, не втримаються".

Євангеліє від Матвія 12:25.

Це наочно продемонстрував пан Порошенко. І він не перший. Його політична траєкторія – це те, що на своєму курсі по стратегії я називаю бізнес-модель "Підкинута цеглина". Замах, кидок, стрімкий злет ... А далі? Далі все передбачувано.

У китайців є інша яскрава метафора: "Свиня, що потрапила в ураган, може одного разу злетіти з поривом вітру, але вона не зможе літати довго". Таке порівняння може звучати образливо, але я нікого персонально не маю на увазі, це мудрість великої східної цивілізації. Робіть висновки, панове переможці виборів", – написав він у Facebook.

Нагадаємо, за результатами обробки Центрвиборчкомом 70% протоколів лідирує партія "Слуга народу" (42,68%), "Опозиційна платформа — За життя" (13,04%), партія "Європейська солідарність" (8,41%), "Батьківщина" (8,03%), "Голос" (6,17%).