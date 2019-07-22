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В Україну почали надходити "не політично вмотивовані" інвестиції

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За  останні три місяці в Україну надійшло понад $5 млрд іноземних інвестицій.

Про це заявив інвестиційний банкір Ігор Мазепа в ефірі ток-шоу "Право на владу", інформує БІЗНЕС.

"Вперше за останні 5 років – це не державні кошти, які не політично мотивовані, не МВФ, не Всесвітній банк. Навіть не дивлячись на відсутність співпраці з МВФ, іноземні інвестори почали вкладати гроші", – наголосив банкір.

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Загальний обсяг інвестицій у переробку сміття в Україні може сягнути мільярд євро.

Мазепа додав, що інвесторів підкуповує непопулістичний напрямок роботи влади.

Нагадаємо:

інвестиції Ігор Мазепа