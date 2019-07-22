Фіала заявляє, що інвестори позитивно відреагували на результати виборів в Україні

Інвестори "позитивно" відреагували на попередні результати парламентських виборів в Україні.

Про це заявив генеральний директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала, інформує БІЗНЕС з посиланням на Financial Times.

"Інвестори хочуть, щоб Зеленський зміг провести ті реформи, які пообіцяв… щоб вони не були заблоковані зацікавленими колами", — зазначив Фіала.

Читайте також: Томаш Фіала

Він вважає, що пріоритетами нового уряду мають бути боротьба з корупцією, зміцнення верховенства права шляхом проведення судової реформи та скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

Zelensky’s party wins Ukraine parliamentary election https://t.co/DkwIaaKKBp — Financial Times (@FT) 22 июля 2019 г.

Нагадаємо, після обробки Центрвиборчкомом 62,48% протоколів лідирує партія "Слуга народу" (42,52%), "Опозиційна платформа — За життя" (13,01%), партія "Європейська солідарність" (8,52%), "Батьківщина" (8,02%), "Голос" (6,30%).