"Силовиків — у сторону": Бізнес назвав головне завдання для влади

Представники влади та бізнесу визначили пріоритетні завдання на найближчу перспективу. Головним з них є усунення тиску силовиків на бізнес.

Про це йшлося на закритій зустрічі секретаря Національної інвестиційної ради Девіда Аракхамії з представниками бізнесу, присвяченій обговоренню коаліційної угоди, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Facebook-cторінку Яни Матвійчук, СЕО в креативному івент-агентстві ARENA CS.

За її словами, головним болем представники бізнесу назвали тиск силових органів. "Всі хочуть силовиків відсунути в сторону. Це першочергове завдання для влади. І тут цілі влади і бізнесу збігаються", — написала Матвійчук.

Також серед пріоритетних завдань, які планується реалізувати найближчим часом, сторони визначили:

Узаконення міжнародних сертифікатів на території України без додаткової необхідності отримувати українську сертифікацію;

Демонополізація "Укрспирту": є 4 заводи, які готові купити ліцензії і робити спирт, який зараз під контролем держави;

Легалізація ігрового бізнесу;

Нове трудове законодавство, яке зараз на половину "совкове";

Борьба з тіньовою економікою;

Допрацювання кадастру землі, без якого земельна реформа не запрацює;

Технопарки в Західній Україні;

портові збори;

підтримка державою експорту готової або напівготової продукції (бо зараз в основному експортується переважно сировина).

Водночас спірним залишається питання про введення податку на виведений капітал, щодо якого бачення бізнес-асоціацій різниться.

"Такі моменти поки відкладуть. Важливіше прийняти ті закони, які вже погоджені між усіма представниками бізнесу. Наприклад, податок на виведений капітал — не вводять, бо не знайшли компенсатор...Є шанс за 3-4 місяці ухвалити всі закони, що бізнес розробляв останні кілька років в складі бізнес асоціацій", — резюмувала Матвійчук.

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