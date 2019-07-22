"Силовиків — у сторону": Бізнес назвав головне завдання для влади

Представники влади та бізнесу визначили пріоритетні завдання на найближчу перспективу. Головним з них є усунення тиску силовиків на бізнес.
Про це йшлося на закритій зустрічі секретаря Національної інвестиційної ради Девіда Аракхамії з представниками бізнесу, присвяченій обговоренню коаліційної угоди, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Facebook-cторінку Яни Матвійчук, СЕО в креативному івент-агентстві ARENA CS.
За її словами, головним болем представники бізнесу назвали тиск силових органів. "Всі хочуть силовиків відсунути в сторону. Це першочергове завдання для влади. І тут цілі влади і бізнесу збігаються", — написала Матвійчук.
Також серед пріоритетних завдань, які планується реалізувати найближчим часом, сторони визначили:
- Узаконення міжнародних сертифікатів на території України без додаткової необхідності отримувати українську сертифікацію;
- Демонополізація "Укрспирту": є 4 заводи, які готові купити ліцензії і робити спирт, який зараз під контролем держави;
- Легалізація ігрового бізнесу;
- Нове трудове законодавство, яке зараз на половину "совкове";
- Борьба з тіньовою економікою;
- Допрацювання кадастру землі, без якого земельна реформа не запрацює;
- Технопарки в Західній Україні;
- портові збори;
- підтримка державою експорту готової або напівготової продукції (бо зараз в основному експортується переважно сировина).
Водночас спірним залишається питання про введення податку на виведений капітал, щодо якого бачення бізнес-асоціацій різниться.
"Такі моменти поки відкладуть. Важливіше прийняти ті закони, які вже погоджені між усіма представниками бізнесу. Наприклад, податок на виведений капітал — не вводять, бо не знайшли компенсатор...Є шанс за 3-4 місяці ухвалити всі закони, що бізнес розробляв останні кілька років в складі бізнес асоціацій", — резюмувала Матвійчук.
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