В Україні запускають перший онлайн-магазин для аграріїв

Агрохолдинг LNZ Group запускає перший в Україні аграрний інтернет-магазин LNZ Web від офіційного дистриб'ютора LNZ-MARKET.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт компанії.

Ця платформа надасть можливість середньому і малому бізнесу отримати продукцію міжнародно визнаних брендів за такою ж ціною, як і для великих агропідприємств без посередників.

В онлайн-магазині буде представлений посівний матеріал від всесвітньо відомих брендів, який був перевірений на полях LNZ Group; засоби захисту рослин; добрива і мікродобрива. Також на цьому сервісі аграрії зможуть отримати агрономічні поради і супровід фахівців, готових виїхати безпосередньо в поле.

Крім того, будуть доступні можливості LNZ трейд — закупівля готової продукції через елеватори.

"Ми тільки запустили платформу і плануємо додавати нові функції. Наприклад, Агрокалькулятор, який допоможе фермеру розрахувати прибуток, Новини від різних агропорталов. Ще розробляємо безкоштовний мобільний додаток для зручного управління полями і господарствами, який буде доступний будь-якому користувачеві, і багато інших корисних речей", — сказав керівник платформи Віктор Кравченко.

У другій половині 2019 року інтернет-магазин планують запустити в промислову експлуатацію, і до кінця року він має стати одним з перших онлайн-дистриб'юторів для середніх і малих агропідприємств України.

У 2020 році LNZ Web планує розширитися до розмірів торгової платформи, таких як prom.ua або rozetka.ua, і пропонуватиме аграріям розширений асортимент товарів, таких як техніка, запчастини, обладнання для складів та елеваторів тощо.

Нагадаємо, у липні система ProZorro запустила перший державний онлайн-магазин ProZorro Market. У ньому представлені найпопулярніші серед державних замовників товари: офісний папір, картриджи, ноутбуки, ліки та медичні вироби. .